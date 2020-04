Roses elabora una guia d'establiments oberts i de servei a domicili

En un moment com el que estem vivint, el comerç de proximitat segueix actiu i s'adapta a la situació per oferir els seus productes i serveis. Per això, l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses ha elaborat una guia dels establiments oberts i/o que ofereixen lliurament a domicili durant l'estat d'alarma per la Covid-19, amb adreces, telèfons i serveis que ofereixen.

L'Ajuntament de Roses ha posat en marxa aquesta nova guia digital, que podeu consultar en el portal oficial de l'Ajuntament www.roses.cat, per donar a conèixer a la ciutadania quins són els establiments del municipi on es pot comprar durant el període de confinament, ja sigui presencialment com amb servei a domicili, i que aquests puguin organitzar i gestionar millor les seves compres. Podeu consultar la guia, que també compta amb un mapa de situació d'establiment.

El llistat s'anirà ampliant i actualitzant a mesura que es disposi de més dades. En aquest sentit, els comerços que es vulguin apuntar poden omplir i enviar el formulari que trobaran en el portal municipal, informant quins productes i serveis ofereixen, on s'ubica l'establiment i, sobretot, si ofereixen la possibilitat de venda en línia, per telèfon, o presencial.