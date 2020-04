Figueres crea un servei de mediació per establir un preu ajustat de locals comercials

L'Ajuntament de Figueres posa en marxa un nou servei gratuït per a la mediació entre propietaris i llogaters de locals comercials. La mesura, en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Figueres té com a objectiu evitar el tancament de cap establiment.

L'objectiu és que a través del mecanisme de la mediació, els propietaris i els llogaters puguin arribar a un acord per tal d'establir un preu ajustat per a les dues parts amb la voluntat que no tanquin negocis a la ciutat.

El servei es pagarà des de l'Ajuntament sense cap cost per a les dues parts.

El servei estarà operatiu a partir del 4 de maig. Es pot contactar via telefònica al 621 228 581

Aquesta mesura s'emmarca dins del pla de reactivació econòmica per a pal·liar els efectes de la Covid-19.