L'art de teixir mascaretes ha creat vincles en moments complicats

La necessitat de disposar de protecció personal davant de la Covid-19 va fer que, des d'un principi, en la majoria de municipis de la comarca, les persones, joves i més grans, es proposessin evitar riscos. L'Associació de Micropobles de Catalunya, que conté un total de 24 municipis alt­empordanesos, i que compta amb l'alcalde de Palau de Santa Eulàlia, Xavi Camps, com a vocal de la junta, ha dut a terme una feina destacada durant el gairebé mes i mig que fa que dura el confinament. D'altres municipis han vist com nombroses veïnes, majoritàriament, s'han posat a cosir per ajudar la població a protegir-se d'aquest virus.

«Vaig descobrir un proveïdor de material sanitari quan ningú semblava que en tenia, i immediatament vaig començar per comprar, a través dels ajuntaments, associacions o empreses i, sobretot, de l'Associació de Micropobles de Catalunya», explica Camps. La finalitat no era fer una donació econòmica sinó el material. «Semblava que les administracions de dalt no ho feien arribar i el personal sanitari estava al límit; per tant, vam trucar a hospitals i clíniques per saber les necessitats i hem fet una gran compra per ajudar, dins l'àmbit de Catalunya, però, sobretot, on hem recollit més és a les comarques gironines, suposo que és per la proximitat», relata el batlle de Palau de Santa Eulàlia, des d'on s'han distribuït, segons diu, «cent mil mascaretes, més de mil quilos de desinfectant i hidrogels».

L'entitat de micropobles va aconseguir comprar vint mil mascaretes, que s'han repartit directament a hospitals, clíniques i residències, entre d'altres. S'han distribuït «en els centres que ens confirmaven que hi havia aquesta necessitat», explica Xavi Camps.



Gent conscienciada

El missatge que es dona a les cosidores, dels diversos pobles de la comarca que parlen de la seva aportació a la causa, és que «la gent està molt conscienciada per arreglar aquesta situació», amb paraules de la veïna de Borrassà, Dolors Moy. Ha format part d'un grup de quasi quaranta dones del municipi i confessa que «ha sigut molt fàcil, perquè la gent tenia ganes de fer alguna cosa; la qüestió és participar».

Una veïna jove, de poc més de trenta anys, Fatemeh Kla, d'origen iranià, va ser la que en va confeccionar més. «M'agrada cosir i anava fent en sèries les mascaretes», assegura. Segons explica la Fate, «la Covid-19 és més problemàtica per a la gent gran i per això hem de vigilar».

L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, actual presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, defineix aquesta feinada com una «gran mostra de solidaritat», ja que les protagonistes d'aquestes gestions preventives usen un material totalment homologat. «No em canso d'agrair a totes les persones que han volgut contribuir a evitar l'expansió de la Covid-19», manifesta Martínez.

A Avinyonet de Puigventós, la seva alcaldessa, Júlia Gil, va trobar voluntàries a través del Whats­App. «Quan es va demanar voluntàries i voluntaris per fer les mascaretes, de seguida es van posar en contacte amb nosaltres per fer-les. En vàrem confeccionar mil i, des de l'Ajuntament, en vam comprar mil més, de sanitàries, per poder-ne distribuir a tota la ciutadania», explica l'alcaldessa d'a­quest municipi, que també ha comptat amb una voluntària que coordinava el grup i els agutzils, que «van fer una gran tasca de distribució de les mascaretes». El més important d'aquest moment de prevenció és que «la gent no hagi de sortir de casa per evitar riscos».

Per a l'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, trobar voluntaris i voluntàries per confeccionar mascaretes «no va costar gens ni mica, fins i tot ens van trucar persones de Figueres o Flaçà, a les quals, evidentment, vam haver de dir que no. Hauria estat incongruent haver-se de desplaçar tants quilòmetres en les condicions en què estem».

A Bàscara, van fer un equip de disset cosidores i cosidors, que van fer un miler de mascaretes. «Ara mateix, n'hem repartides al municipi, unes 850. Tothom, excepte la mainada, en té una», assegura el batlle fluvianenc.