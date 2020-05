Equips tècnics i voluntaris de Creu Roja responen a l'emergència a la primera línia

Rafael Brosa acaba d'entrar a casa per dinar, quan són passades les tres de la tarda, i la seva jornada està justament a la meitat. Arriba de fer una compra al supermercat per a un matrimoni de gent gran i un cop hagi assaborit el cafè sortirà per anar-los a portar la comanda. «Ahir em van trucar i em van dir què necessitaven del supermercat. Vaig amb la llista de la compra com si fos per a mi, però és per a ells», explica Rafael Brosa. Ell és el coordinador local de Creu Roja de Figueres i assegura: «Ara mateix, estem fent coses que fins fa ben poc ens sorprenien molt, però desgraciadament cada cop anirà a més».

L'emergència sanitària per coronavirus ha causat una emergència social. Rafael Brosa exposa que, a totes aquelles famílies que arrosseguen unes dificultats econòmiques per arribar a final de mes, se li afegeix aquell segment de la població que fins ara vivia de l'economia submergida i que ha quedat aturada. Unes realitats amb les quals s'estan trobant, en aquests moments, els equips tècnics i els voluntaris de Creu Roja de totes les delegacions de l'Alt Empordà, que treballen sense descans per atendre les necessitats de les persones més vulnerables i per donar resposta allà on els reclamen.

El color vermell de la seva indumentària els identifica i, des de l'inici de la pandèmia, porten a terme accions sense precedents de prevenció, d'acompanyament i d'atenció personal. Els pots trobar tant a la farmàcia o al supermercat adquirint productes o medicaments que fan falta a gent gran que no té ningú que els pugui ajudar, en aquests dies d'aïllament obligat, o per a persones amb mobilitat reduïda. També és fàcil trobar-los al pavelló Rafel Mora de Figueres muntant la logística o portant aliments de primera necessitat per a les persones sense sostre que hi estan acollides.

Part del seu temps el dediquen, d'altra banda, a fer o atendre les trucades de teleassistència, i la feina d'oficina, amb els inventaris, també requereix una ocupació d'hores considerable. A banda de tot això, pots veure'ls ajudant a repartir lots de menjar del Centre de Distribució d'Aliments a famílies que viuen en situació de pobresa, o bé oferint mascaretes a persones que van a agafar el transport públic per anar a treballar. «No tenim horari», assegura Rafael Brosa.

Els vehicles de transport adaptat que, habitualment, Creu Roja utilitza per als desplaçaments dels usuaris a centres geriàtrics o centres de dia, uns serveis que des de l'inici de l'estat d'alarma s'han hagut de deixar de fer, s'utilitzen ara com a furgonetes de transport d'aliments.

Cèlia Fita, tècnica de Creu Roja de la Jonquera, comenta que comptar amb un dels vehicles adaptats de la Creu Roja de Figures i amb el seu conductor per fer el repartiment d'aliments els ajuda molt. Al principi, havien d'anar amb els seus cotxes particulars a portar aliments a domicili, no només a famílies en situació de precarietat i a gent gran que no té ajut familiar de la Jonquera, sinó d'altres pobles de l'Albera.

«La nostra delegació és molt petita i cada vegada l'abast de les necessitats és més gran. Repartim lots d'aliments, a més de la Jonquera, a Agullana, la Vajol, Cantallops, Capmany, Maçanet de Cabrenys, Biure i Pont de Molins», relata Cèlia Fita, i també diu que tota aquesta feina la fan entre cinc i si persones. Compten amb els productes de primera necessitat que els proporciona la Unió Europea, amb les donacions d'empreses i de particulars que els arriben i, si els falta alguna cosa, l'Ajuntament de la Jonquera sempre respon completant les necessitats.

«Ara totes les delegacions de Creu Roja, Figueres, Roses, Castelló, la Jonquera... col·laborem en xarxa, perquè unes i altres ens podem ajudar. Per exemple, quan hi ha hagut un oferiment important per part d'empreses i entitats, d'aliments o de materials, ho posem a la xarxa oficial de Creu Roja i, si algú té una necessitat d'alguna d'aquestes coses, en pot disposar», anota el coordinador local de Creu Roja Figueres.

La mena de serveis que fan a Creu Roja és comú a totes les delegacions, sempre seguint uns protocols i unes normes d'actuació que dicta la institució. Creu Roja compagina la feina a la primera línia amb aquelles accions de caràcter preventiu i informatiu. És fàcil veure voluntaris de Roses-Castelló d'Empúries al carrer, amb els vehicles carregats d'aliments per fer els repartiments domiciliaris, i també al telèfon a les oficines, fent trucades de seguiment a la gent gran, ajudant-los a resoldre necessitats bàsiques i explicant-los quines són les mesures que han de prendre.