Els càmpings gironins celebren la desescalada però lamenten la gran incertesa que provoca

Els càmpings gironins valoren positivament que el Govern espanyol hagi fet públic el pla de desescalada del confinament però lamenten la gran incertesa que provoca i mantenen que falten moltes respostes. Des del sector s'està analitzant el document i s'adverteix que cal concretar molts detalls. D'entrada, l'Associació de Càmpings de Girona considera que la informació que hi ha en aquests moments sobre el pla no és prou clara ni precisa i s'està a l'espera de conèixer els serrells de la nova normativa per poder oferir els serveis amb absoluta garantia i seguretat tant per als clients com per als treballadors.

Per una banda, els càmpings gironins reclamen poder disposar el més aviat possible dels protocols sanitaris per dur a terme l'activitat i, sobretot, que siguin uns protocols assumibles. "Necessitem tenir garanties absolutes per poder iniciar l'activitat" s'afirma. I, per l'altre, el sector considera clau que hi hagi mobilitat; i, en aquest sentit, reclama que es pugin obrir les fronteres. "El nostre sector depèn molt del turisme internacional; aquest és un element clau i demanem que es concreti. El turisme intern és important però no suficient per a nosaltres", s'afegeix . També preocupa que la prohibició de circular entre províncies fa que el sector tingui poques possibilitats de generar ocupació dels allotjaments sobretot a les zones menys poblades .

Segons els càmpings gironins, també caldrà veure com es concreten les limitacions d'ocupació que planteja el pla, i quines dates hi ha d'obertura de platges. "Molts dels nostres càmpings es troben a la costa i que els nostres clients puguin gaudir de la platja és important", s'afirma.

Un altre tema que preocupa és com s'articularan els aspectes relacionats amb les contractacions laborals durant les diferents fases de la desescalada.

A més, s'ha creat un equip conjunt de treball amb els càmpings de la regió del Vèneto, de Croàcia i França per fer seguiment de l'actual situació . I s'està en contacte amb els representants a Espanya dels clubs d'automòbils europeus per tenir informació del sector actualitzada.

Malgrat tot, sector es manté esperançat. "Confiem molt en el turistes de casa nostra, que ens facin de nou confiança", manté l'Associació.



El càmping, una alternativa a l'alça

L'Associació de Càmpings de Girona manté que en aquests moments el càmping és una alternativa a l'alça ja que són un tipus d'establiment que permeten millor gaudir d'un descans o d'unes vacances amb una gran tranquil·litat pel que fa als nous estàndards de seguretat sanitària que s'exigirà i demanarà el mercat. "Els nostres establiments tenen l'avantatge que estan situats a l'aire lliure, que hi ha una separació entre parcel.la i parcel.la, i que moltes caravanes i autocaravanes tenen els seus propis serveis i, per tant, en les primeres fases de desconfinament no han de fer servir serveis sanitaris comuns", s'assegura des del sector.