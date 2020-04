Frederic Carbó (Comerç Figueres Associació): «Volem tunejar la ciutat»

Frederic Carbó (Vila-sacra 1972) és el propietari dels coneguts restaurants de Figueres Dynamic, Lizarran i Txot's. Després de 17 anys com a membre de Comerç Figueres Associació, ha decidit fer el pas al capdavant i dirigir la nova junta.

- Va ser l'única candidatura, no hi ha interès?

- Hi ha poc interès per ser responsable social. Als quatre ens costarà hores, diners i temps. Només demanem que se'ns escolti, perquè hi té més a guanyar l'Ajuntament. Però dins de les negociacions, han de saber perdre perquè la ciutat guanyi. Aquest mes i mig de confinament ens ha fet com un flaix futurista de com serà la feina en vint o trenta anys. Aprofitem-ho. L'Ajuntament ho ha de veure.

- És l'hora d'un canvi?

- És l'hora de tornar a agafar l'essència del comerç, que cada vegada serà més artesà. Hem de potenciar la biodiversitat comercial i tenim la millor zona comercial del nord de Catalunya per fer-ho. No és res que Figueres no hagi tingut abans i tampoc seré un superheroi si ho aconseguim. El comerç ha de ser com un far al mig del mar on la ciutat ha de mirar. El comerciant no compta mai les hores ni la feina, hi ha un sacrifici i a l'Ajuntament se li ha de dir.

- Coincideix amb una important crisi que es preveu dura, afectarà la vostra estratègia?

- Aquests dies veiem com en serien de tètriques les ciutats si estiguessin manades per grans empreses, com Amazon o Alibaba, sense petit comerç. Són moments de fer força tots junts.

- Com es preveu reactivar el comerç quan tingueu permís per reobrir els negocis?

- Intentarem que se'ns deixi tancar el centre de cotxes i dinamitzar la Rambla amb actuacions i els carrers. Hem plantejat un pla a l'Ajuntament que, finançat per alguna partida que no es pugui executar com Fires, permeti transformar els carrers, amb l'objectiu de fer una Figueres més atractiva pels figuerencs i pels visitants, més agradable, neta, segura i moderna: que s'instal·li en el concepte d'una ciutat del segle XXI. Un projecte avalat per Misse Coll, que és de Figueres i és una gran arquitecta i paisatgista, que ens ajudi a canviar i tunejar la ciutat. Ens agradaria fer, amb els instituts, un concurs de grafits a les façanes que estan deixadíssimes de personatges sarcàstics surrealistes, fer art urbà que li encanta al millenial i a la gent de mitjana edat i grans li agrada veure'ls. Ells estan gestionant els nostres recursos, han d'estar al nostre servei i és el que hem de reclamar.

- Ja heu tingut aquest contacte amb l'Ajuntament?

- Sí, vam fer una reunió videotelemàtica amb quatre propostes: carrers de vianants; aparcaments dissuasoris; tunejar la ciutat i que ens deixessin un pressupost per administrar-lo, a través d'uns responsables. La idea és redecorar la ciutat, hem de fer una Figueres on sigui agradable passejar, que t'hi sentis a gust, que cada cap de setmana hi hagi alguna activitat i que tinguis ganes d'anar-hi, després ja hi compraràs.

- Us sembla adequada l'ajuda de fins a 200.000 euros que ha anunciat l'Ajuntament?

- Els comerços faran la seva feina, no vull que em regalin diners per fer-la. Vull habilitar el meu negoci, i presentar les factures i que convalidin amb impostos? Guardeu-vos els 200.000 euros, si una botiga no pot pagar 1.000 euros per poder fer la seva feina, igualment tancarà. Això és com donar a una persona, que no té feina, diners perquè es quedi a casa, dona-li formació. Els polítics haurien de dir als comerços: ves al banc a fer un ICO i, si cal, t'avalo.

- Voleu recuperar l'entitat com l'eina que era fa uns anys?

- Hem de fer-ho, i ho tenim tot. Som una capitalitat comercial i ens ho hem de creure. Ens hem presentat per ajudar a crear una bona ciutat.