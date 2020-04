Totes les policies locals de la comarca se sotmeten al test per Covid-19

Els tests ràpids de Covid-19 permeten determinar quines persones de primera línia d'atenció han desenvolupat anticossos davant el nou coronavirus. La darrera setmana, la prova es va efectuar en les plantilles de les policies locals de l'Alt Empordà, encara que els agents fossin asimptomàtics. El personal policial de Roses ha estat un dels més afectats. En obtenir els resultats, a la Policia Local rosinca es van produir deu baixes de cop, el 25% de la plantilla, ja que quatre agents van marcar positiu i hi va haver sis casos dubtosos. Els deu policies han quedat en aïllament preventiu. Cal destacar que aquest resultat no serà concloent fins que no siguin diagnosticats per mitjà de la tècnica PCR (sigles en anglès de Reacció en Cadena de la Polimerasa).

La reducció de la plantilla de Roses provoca l'eliminació d'alguns serveis no essencials fins a la reincorporació dels agents, però, tal com explica l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, «malgrat aquesta situació, es garanteixen en tot moment els serveis essencials de prevenció i seguretat al municipi». «Cap dels deu policies no presentaven cap símptoma de la malaltia quan es van realitzar els tests ràpids. Han desenvolupat anticossos, però encara poden contagiar i per això han hagut d'anar a casa», ha informat l'alcaldessa, que també ha indicat que les proves de PCR permetran determinar si es tracta de falsos positius.

Un dels serveis que ha de deixar de prestar la Policia Local de Roses a causa d'aquesta reducció sobtada de la plantilla són les felicitacions d'aniversari que es feien a les famílies amb nens i nenes durant aquests dies de confinament.

A la Policia Local de Cadaqués, quatre dels disset agents, el 24% de la plantilla, han donat positiu per coronavirus en el test ràpid i també estan de baixa i aïllats. Aquestes baixes han obligat a reorganitzar el cos per seguir prestant els serveis amb garanties, com els controls d'accés al municipi per evitar l'arribada de propietaris de segones residències els caps de setmana.

També a l'Escala han hagut de modificar l'organització de treball dels agents quan sis dels trenta-dos policies locals han marcat positiu al test ràpid. Una dada que representa un 20% de la plantilla que ha hagut de ser apartada de les funcions i confinada a casa seva.

Menys afectacions han tingut els cossos de Castelló d'Empúries i Figueres, que han diagnosticat menys del 3% de positius en les proves realitzades entre les plantilles de les policies municipals. A la capital altempordanesa s'han detectat dos casos entre els setanta agents, i a Castelló, s'ha obtingut un sol positiu de quaranta testos. En tots els casos, els agents asimptomàtics han estat aïllats com a mesura de prevenció. A Llançà, de la quinzena d'agents de la Policia Local, només s'ha produït un cas dubtós. La Policia Local de la Jonquera és l'única plantilla amb tots els agents negatius. S'han fet el test a cinc policies i cap ha marcat positiu de Covid-19.

Aquestes proves d'anticossos permeten saber si la persona ha passat la Covid-19 o té certa immunitat davant el virus per algun altre motiu. Els testos permeten detectar la malaltia de diversos dies d'evolució, quan ja s'ha passat i també, els casos asimptomàtics.