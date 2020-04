Els menors de 14 anys comencen a adquirir la rutina de sortir una hora al dia

Van ser els primers en confinar-se quan es van tancar els centres escolars i ara també són els que estrenen el desconfinament, per suposar, en paraules del Ministre de Sanitat, Salvador Illa, «múltiples efectes beneficiosos per alsmenors, tant a nivell físic, com emocional».

A partir del diumenge passat, 26 d'abril, i després de sis setmanes de confinament, els menors de 14 anys tenen el permís del govern per poder sortir al carrer, acompanyats d'una persona adulta, la qual pot portar com a màxim tres nens. La distància, com a molt, pot ser d'un quilòmetre i la durada màxima, d'una hora. Es pot jugar, fer esport i passejar, però no es poden utilitzar les instal·lacions dels parcs infantils ni relacionar-se amb altres persones.

Les mares i pares amb els quals hem parlat esperaven aquest dia «amb candeletes», tal com ens diu la Raquel Campos, mare de la Nora, de 17 anys, i de l'Alba, de vuit. «Un mes i mig és molt i ara fa una setmana que vaig notar l'Alba molt neguitosa perquè sí que tenen coses a fer, però s'avorreixen, acaba menjant, no movent-se el que es movia abans, que feia moltes activitats, i tota aquesta energia que no crema fa que estigui més nerviosa, més hores estirada, enganxada a la tablet...». Com que viuen a Borrassà, i seguint les recomanacions del govern, «la idea és passejar pel camp». El mateix li passa a la Cristina Gardella, del Far que, amb la seva filla Elna, d'un any i mig, diu que «farem un volt pel veïnat on vivim». Reconeix l'avantatge de tenir una casa amb pati, ja que «hem aprofitat molt els dies de bon temps perquè li toqués l'aire, el sol o anés una mica en bicicleta». A casa de la Raquel Fernández, en Jan, de tres anys, «és qui més demana sortir, perquè vol agafar la seva bicicleta, el patinet i vol anar a córrer, ho necessita», i en canvi, l'Aleix, de cinc, «no ha dit res». La mare explica que «agraïm molt» poder tenir una casa amb jardí «avui, que ha fet bo, hem estat tot el dia al jardí, per això crec que no troben tant a faltar sortir», explica Fernández.

No pot dir el mateix la Núria Carreño, de Sant Pere Pescador. «A casa tenim un mini balcó i una terrassa al teulat, però no podem estar-hi molt i amb el nadó no és pràctic un segon pis sense ascensor». A casa seva tenen clar que per a l'Oriol, de tres mesos, «és important que li toqui l'aire i el sol, i és una manera de veure el món i d'aprendre, el que li puc ensenyar a casa és limitat».



Més sectors

La mesura ha generat molt debat sobre si s'hauria d'ampliar a altes sectors que també ho necessiten. El psicòleg Narcís Heras ho té clar: «tothom necessita sortir». I va més enllà, «crec que la gent gran hauria de sortir abans perquè, si no, envelliran molt més ràpid, estant totalment inactius» i lamenta que sigui un col·lectiu «del qual no es parla gaire». Per una altra part, destaca també la poca importància que, a parer seu, se li dona a la salut mental «i s'hauria de tenir present, ja». L'expert diu que, «pel que estem veient, si no tens aquest contacte, hi ha persones que poden entrar en un estat depressiu important» i, en el cas de la gent gran, «hem d'evitar que s'atrofiïn, físicament i psicològicament».

Està previst que aquest dimarts, 28 d'abril, el Consell de Ministres presenti el pla per a una desescalada gradual, asimètrica i amb regles comunes per a tots els territoris de l'Estat.