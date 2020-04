El càmping Illa Mateua de l'Escala dóna 20.000 euros a Càritas Diocesana

En el marc del seu projecte de responsabilitat social, el càmping Illa Mateua de l'Escala, ha fet una donació de 20.000 euros a Caritas Diocesana de l'Escala que, segons l'establiment, "sempre vetlla per ajudar als més desfavorits, i realitza una gran tasca al municipi".

Segons destaca el càmping en un comunicat, "aquests 20.000 euros aniran destinats als col·lectius més vulnerables que l'entitat cregui convenient i, especialment, a la gent gran, col·lectiu pel qual sentim gran sensibilitat, i en el marc actual no oblidem".

Eva Maria Trias, gerent del càmping, afirma que " ens agrada recordar que aquesta filosofia empresarial l'hem pogut realitzar amb la complicitat del nostre equip de treballadors".

Els responsables de l'establiment van pensar en un primer moment en ajornar l'entrega solidària que estava prevista per l'última setmana de març, confiant que podrien realitzar un acte més endavant, però veient l'evolució de la situació actual generada pel coronavirus han cregut que "el més important en aquests moments no era l'acte en sí sinó una petita acció, que sumada a altres, farà que junts ens en sortim sense deixar ningú enrere".

Fa setze anys que el càmping Illa Mateua destina un percentatge de la seva facturació a fins socials. Aquest percentatge, que va començar essent el 0,7%, s'ha anat incrementant ja que es vol contribuir el màxim possible a la millora de les condicions de vida de les persones necessitades. "De la mateixa manera que els governs estableixen taxes ambientals a les empreses i productes que contribueixen a l'escalfament global, nosaltres ens prenem aquesta aportació com una taxa solidària que ens hem autoimposat per a respondre a la responsabilitat social corporativa", destaca Eva Maria Trias. Trias ha explicat que els treballadors de l'establiment estan plenament sensibilitzats amb aquesta filosofia i també hi col·laboren de forma voluntària amb una part del seu sou.

L'Associació de Càmpings de les comarques de Girona subratlla, un cop més, "la importància que té que una empresa del sector turístic faci una aportació d'aquestes característiques, i especialment en uns moments complicats com els actuals, i ho posa com a exemple a seguir". "La responsabilitat social de les empreses és bàsica" remarca l'entitat empresarial.