Ajuntament i empresaris de Castelló preparen estratègies de «reactivació» econòmica

L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, juntament amb l'equip del departament de Promoció i Turisme de l'Ajuntament, s'ha reunit amb representants del sector de la restauració, hoteler , turístic i comercial del municipi.

La trobada, segons ha explicat el govern local, que s'ha fet per videoconferència, s'ha portat a terme "amb l'objectiu de fer una posada en comú sobre la problemàtica del sector a causa de la crisi sanitària provocada per la covid-19. A la reunió s'han avaluat les mesures que s'hauran d'adoptar de cara al futur".

L'Ajuntament explica que "els moments d'incertesa tant de l'evolució de la pandèmia com de les restriccions que es mantindran durant els propers mesos, dificulten les previsions sobre com es desenvoluparà la temporada turística. Tot i això, tant els empresaris com l'Ajuntament estan d'acord que cal estar preparats per una reactivació del sector en el moment que es relaxin les restriccions i s'acabi l'estat d'alarma".

Aquestes reunions es continuaran portant a terme per sectors "per tal de treballar de forma més àgil i focalitzada en els interessos i necessitats de cada un. Trobades com aquesta ajuden a unir esforços per teixir estratègies conjuntes".