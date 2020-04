Olmedo (PP) critica que el pressupost aprovat no encari «la crisi sanitària i econòmica»

La Presidenta del PPC de Girona, la figuerenca Maria Àngels Olmedo, lamenta que els pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya no tinguin com a prioritat "encarar una crisi sanitària, ni econòmica". "Davant l'actual situació d'incertesa econòmica necessitem uns pressupostos que ajudin a les famílies i empreses, no que les ofeguin fiscalment", ha afirmat en un comunicat.

Per a Olmedo, les previsions inversores aprovades "no solucionen el greu problema de barracons que pateixen les escoles i instituts" i també assegura que "ho arrosseguem des de fa massa temps, sobretot a la província de Girona". Recorda que el PPC va presentar al Parlament esmenes per a iniciar la construcció de l'Escola Carme Guasch de Figueres i de l'Institut de Vilafant.

D'altra banda, explica que és "una vergonya la situació en què estan els parcs de bombers", insisteix que "els pressupostos d'enguany no solucionen el dèficit de mitjans, ni de personal", assegurant que "ens satisfà la dotació per al Parc de Bombers de Girona ciutat, però és insuficient per a tota la província".

De la mateixa manera, respecte al cos de Mossos d'Esquadra, explica que "hi ha una perillosa falta d'agents i mitjans materials en tota la província i amb aquests comptes continuarà sent així". El PPC va proposar a través d'una esmena la creació d'una nova comissaria en el municipi de Palamós i una major dotació de personal per a la comissaria de Sant Feliu de Guíxols.

Maria Àngels Olmedo "està d'acord amb la dotació per a l'Hospital Trueta", però demana que "el Departament de Salut decideixi d'una vegada la localització de l'hospital". Però encara així reclama més Centres d'Atenció Primària, com ho van fer en les esmenes per a Calonge.

La Presidenta del PPC de Girona s'alegra de la dotació per a la nova estació d'autobusos a la Bisbal, però opina que "seria necessari fer-ho també a Figueres i Palamós".

Respecte a les residències per a gent gran sent que "aquests moments de crisis de la Covid-19 ens demostren la necessitat de majors dotacions i noves construccions". Lamenta que "només es destinen 230.000?€ per a tota la província i només van dedicats a la millora d'una sola residència".

D'altra banda li sembla "aberrant la pujada d'impostos en aquests difícils moments", assegura que "ara s'hauria d'ajudar a les famílies, autònoms i empreses, no ofegar-los fiscalment".

Olmedo considera "especialment greu l'increment de l'impost d'estades turístiques, quan aquest sector no està facturant". Com el PPC a escala autonòmica, demana la supressió d'aquest impost en els moments en què a Catalunya només estan oberts aquells hotels que han destinat les seves instal·lacions a serveis sanitaris. "La Costa Brava té una gran importància per al sector turístic nacional, representa el 20% del PIB en aquesta zona, no podem oblidar-nos de la gent que viu d'això i molt menys apujar-los els impostos en aquestes circumstàncies", ha conclòs.