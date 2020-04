Figueres afavorirà la compra més personalitzada a través d'un mapa interactiu d'establiments

Figueres afavorirà la compra personalitzada a través d'un mapa interactiu d'establiments de la ciutat. Mitjançant una plataforma, els ciutadans podran conèixer, depenent de la seva ubicació, el comerç més proper que pot donar servei presencial, a domicili, o telemàtic, durant l'estat d'alerta sanitària pel coronavirus, i a més, on poden anar a comprar un producte molt específic. La iniciativa permetrà conèixer, per exemple, la tipologia d'establiment i també on es poden comprar productes més específics, com ara els sense gluten. Els usuaris, a més podran comunicar a l'ajuntament la possible inexactitud de la informació, a fi de que es pugui revisar i ser més fiable.

Perquè la informació pugui estar al màxim d'accessible i actualitzada, els geògrafs figuerencs, William Morales i Daniel Bejarano han elaborat aquest projecte. Es basa amb la iniciativa anomenada GeoVoluntarios, centrat en la cessió temporal gratuïta de llicències de la infraestructura informàtica de mapes. Els joves geògrafs, amb el suport de tècnics d'urbanisme i promoció econòmica, han creat una eina informàtica que permetrà als comerciants i serveis de la ciutat donar d'alta la seva activitat, el seu horari, contacte, sector i productes que ofereixen.

Els comerciants es poden donar d'alta a partir d'avui i la informació es publicarà automàticament sobre un mapa que es donarà a conèixer els propers dies. Aquesta serà una eina molt útil per a la ciutadania durant l'estat d'alarma per la crisi de la COVID-19.

La regidora de Promoció Econòmica, Ester Marcos, explica que 'volem agrair a aquests dos figuerencs aquest projecte, el qual ens posiciona a l'avantguarda de les ciutats comercials, ja que facilitem la compra més específica en els eixos comercials de la ciutat'.