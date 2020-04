Les farmàcies de Castelló tenen mascaretes infantils fetes pel voluntariat

A Castelló d'Empúries, des d'aquest dissabte, 25 d'abril, ja es poden anar a buscar les mascaretes de protecció infantils a les farmàcies del municipi. El grup de voluntàries i voluntaris han confeccionat mascaretes per a la ciutadania, aquesta vegada per als més petits.

Segons informa l'Ajuntament de Castelló, quan es va anunciar que s'estava estudiant la possibilitat que els menors poguessin sortir una hora al dia, es va plantejar la necessitat que ho fessin amb mascaretes de protecció. Ho podran fer a partir d'aquest diumenge, 26 d'abril.



Fa una setmana que des de l'Ajuntament es va subministrar el material necessari a les persones que estan confeccionant mascaretes de protecció de doble capa: tela quirúrgica, filtre i gomes. Aquest nou disseny de mascaretes és, evidentment, de mida més petita per tal d'adaptar-se a les cares dels infants d'entre 3 i 12 anys. Amb l'objectiu que siguin més confortables porten dues gomes que passen pel darrere el cap que fan que quedin ben subjectes.

A partir d'aquest dissabte ja es poden anar a buscar a les farmàcies del municipi i a partir de dilluns, 27 d'abril, també n'hi haurà al CAP.

"Des de l'Ajuntament es vol agrair una vegada més la feina de les voluntàries i voluntaris que han confeccionat les mascaretes infantils així com a la bugaderia La Lavandería on s'han rentat i esterilitzat de forma desinteressada. Alhora també es vol recordar que la millor mesura de protecció contra el contagi per covid19 és la distància social", han informat des del consistori.

D'altra banda, a Sant Pere Pescador, les cosidores porten uns dies fent mascaretes per la canalla del poble i des de divendres s'estan repartint. Des de l'Ajuntament han previst que tots els nens i nenes tinguin aquesta protecció facial, si bé han facilitat un canal de comunicació per si de cas n'hi ha algun que no en té. Es tracta d'un número de WhatsApp (675 96 03 79).