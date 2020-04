El TSJC rebutja obligar les empreses d'ambulàncies a fer tests de covid-19

La sala social del TSJC ha rebutjat la petició de CCOO de mesures cautelaríssimes contra el SEM i les empreses d'ambulàncies urgents i no urgents per tal de fer tests de covid-19 a tots els treballadors d'aquestes empreses, a més de desinfectar els vehicles i les bases. El tribunal recorda que va acceptar una petició del sindicat USOC perquè tots els treballadors d'ambulàncies tinguessin equips de protecció, però no pot exigir, sense audiència prèvia de les empreses afectades, la realització genèrica de tests a tots els treballadors o la desinfecció dels vehicles i les bases, sense concretar una mica més la priorització i metodologia.

També recorda que ha acceptat altres mesures cautelars d'altres sectors afectats, com els treballadors de centres sanitaris o policies. Tot i això, seguint criteris similars del Tribunal Suprem, ara no pot acceptar una petició tant genèrica sense escoltar l'altra part afectada, i desestima la petició de mesures cautelaríssimes.