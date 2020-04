Professionals de l'atenció primària han fet fins ara més de 8.000 visites presencials

Professionals assistencials d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a Girona i de l'Institut d'Assistència Sanitària estan assumint l'atenció a la salut d'una població de 5.918 persones que viuen en 97 residències de gent gran, atenció a la infància i l'adolescència, i salut mental públiques i privades repartides arreu de la Regió Sanitària. Aquesta actuació directe a les residències s'està duent a terme des de mitjans de març, quan es va començar a detectar que hi havia baixes entre els professionals dels centres i que requeria una col·laboració dels professionals sanitaris. Fins ara s'han realitzat fins a 8.050 visites presencials, de les quals 5.284 han estat realitzades per part de metges i infermeres. La resta es tracta visites d'altres col·lectius i realitzacions de proves, com ara les PCR per a la detecció del Covid-19, de les quals fins ara se n'han fet més de 1.300 i s'estima que diumenge s'hauran superat les 1.800. També s'han fet 6.096 visites no presencials (telefòniques o telemàtiques) per al seguiment dels usuaris. A part de l'atenció als usuaris, també s'ha començat a fer testos ràpids serològics de cribratge als treballadors de les residències, amb els testos adquirits per la Diputació de Girona.

El seguiment de l'evolució dels casos que van sortint es fa, ja des de l'inici de la pandèmia, a partir del comitè de seguiment del Covid format pel CatSalut, el Departament de Treball, Acció Social i Famílies (TASF), Vigilància Epidemiològica i la Direcció d'Atenció Primària de l'ICS a Girona i de l'IAS Girona, en tant que principals proveïdors d'aquest àmbit a la Regió Sanitària. La informació dels casos nous l'aporta TASF a partir de trucades que es realitzen a tots els centres residencials, durant les quals es reporten les incidències en usuaris i professionals de tots els centres residencials, així com altres problemàtiques que poden anar sorgint.

Des de la Direcció d'Atenció Primària de Girona ja hi havia, amb anterioritat a la pandèmia del Covid19, una relació col·laborativa tant amb TASF, com amb les pròpies residències, gràcies a la feina duta a terme en els darrers anys. Així, teníem un coneixement previ de l'entorn de benestar social, de les residències, dels seus gestors, dels seus professionals i fins i tot en moltes d'elles ja tenien instal·lat el programa d'història clínica de l'atenció primària, ECAP, i el metge/ssa de la residència ja és un professional de l'equip d'atenció primària. Aquesta col·laboració prèvia ha estat un clar avantatge.

Així, els equips directius dels equips d'atenció primària han fet reunions de coordinació amb els responsables dels centres, visites a les instal·lacions i han establert circuits de treball. Alhora han designat professionals mèdics i d'infermeria, dins de cada equip, responsables de l'atenció directa. En aquest sentit, els equips d'atenció primària de l'ICS a Girona i l'IAS han destinat professionals sanitaris a donar suport a les residències, en coordinació amb els treballadors dels centres residencials.

Aquesta atenció sanitària es dóna els set dies a la setmana, les 24 hores del dia. S'intenta que la major part de l'atenció sigui programada, telefònica i presencial. També els professionals sanitaris donen suport a dispositius específics Covid19 que s'han posat en marxa a la demarcació, com és el cas de la Residència Orpea, un recurs amb 147 places de les quals n'hi ha 31 d'operatives que serveix per donar suport a aquelles residències que tenen problemes per sectoritzar els pacients per garantir una bona actuació.

Una de les tasques que també han realitzat els professionals de l'atenció primària ha estat donar indicacions als treballadors de les residències sobre canvis que han de fer en el seu dia a dia per evitar contagis de Covid. Així es s'ha estat fent formació sobre la utilització del equips de protecció individual i higiene de mans. També s'han donat recomanacions sobre bugaderia, uniformitat, neteja i gestió de residus. Quan ha estat necessari també s'ha informat i s'ha donat documentació sobre com fer aïllament de malalts per contenir la infecció.

Des de la DAP juntament amb tots els hospitals comarcals, s'ha establert un sistema de consultoria, és a dir, s'ha habilitat un circuit que garanteixi que els professionals de l'atenció primària que van a les residències poden fer consultes les 24h del dia 7 dies a la setmana als especialistes dels comarcals. Els hospitals ho han gestionat amb els seus respectius equips, ja siguin internistes, geriatres o metges d'urgències.

També s'ha fet una feina d'implicació de les farmàcies de les zones juntament amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona. Malgrat que totes els centres residencials tenen garantida la prescripció farmacèutica via recepta electrònica per als seus usuaris, es va considerar important implicar les oficines de farmàcia de les zones de les residències en el control dels medicaments, tant pel que fa a l'abastiment, com control i conservació.