Els nens podran baixar a les zones comunes veïnals sense agrupar-se i amb un adult

Els menors de fins 14 anys podran baixar a les zones comunes de les comunitats de veïns a partir d'aquest diumenge 26 d'abril, però sense coincidir amb altres nens a les zones de joc d'aquestes urbanitzacions, sense estar més d'una hora i sempre acompanyats d'un adult, és a dir, respectant les mateixes mesures que les establertes per als passejos pel carrer, durant l'Estat d'Alarma per la pandèmia del coronavirus.

"Els espais comuns de veïns són espais privats, objecte de regulació comunitària. El Govern especificará uns criteris però seran els mateixos que per als espais públics, els nens no podran estar en grups superiors a tres, hauran d'estar permanentment acompanyats d'un adult, no és aconsellable que estiguin més d'una hora i no poden coincidir en espais de joc conjunts", ha precisat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, aquest divendres 24 d'abril en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres extraordinari.

En tot cas, el ministre ha indicat que els ha arribat una petició suggerint que el Govern plantegi una norma única per a totes les comunitats de veïns. Així l'hi van traslladar aquest dijous els administradors de Finques col·legiats en una carta al Govern i al ministre de Drets Socials i Agenda 2030, després que el vicepresident segon Pablo Iglesias, digués que cada comunitat veïnal havia de "establir les seves pròpies normes" en aquest sentit.

Els administradors de Finques han precisat que durant l'Estat d'Alarma s'han posposat les reunions de juntes de propietaris per no poder-se garantir les mesures sanitàries, per la qual cosa "no es poden prendre acords sobre la utilització dels elements comuns pels menors". A més, consideren que aquesta decisió sobre l'ús per part dels nens de les seves instal·lacions comunes no es pot deixar a l'arbitri" de cada comunitat de propietaris. El ministre de Sanitat ha assegurat que Drets Socials està treballant en la guia on es contemplaran les diferents casuístiques.

Respecte al passeig dels nens, la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern ha recordat que aquesta mesura permetrà un "petit alleujament" per als nens però ha precisat que si s'observa que no té els resultats correctes per al control de la situació sanitària es podrà "retrotreure", tal com preveu el Reial decret pel qual es proclama l'Estat d'Alarma. Montero també ha apel·lat a la responsabilitat dels pares.