Mascaretes infantils fetes per xarxes de voluntaris perquè els nens surtin protegits al carrer a partir de diumenge

De nou del matí a nou del vespre, passejos d'una hora acompanyats d'adults i sense allunyar-se més d'un quilòmetre de casa. Es podrà passejar o córrer i, si es vol, dur alguna joguina. Es recomana portar mascareta i, sobretot, cal guardar distàncies i rentar-se sovint les mans. Són les directrius que hauran de seguir tots els menors de fins a 14 anys que a partir d'aquest diumenge ja podran sortir al carrer. Però abans que l'Estat les concretés, les xarxes de voluntaris de nombrosos pobles catalans fa dies que s'han organitzat per cosir-los mascaretes. A comarques gironines, per exemple, se'n fan a Sant Julià de Ramis, Celrà, la Jonquera o Palamós. Es reparteixen porta a porta o bé es poden recollir en equipaments i comerços dels municipis.

Maria Mercè Fernández va cosint vores amb la màquina i unint la tela de llençol amb el filtre de cotó. Al seu costat, a la taula del menjador, el seu marit va fent retalls amb un patró. Aquest matrimoni de Sant Julià de Ramis (Gironès) són part del grup de voluntaris del poble que va néixer per cosir material de protecció contra el coronavirus. En total són 25 veïns, que ja porten més d'un mes fent mascaretes i gorros per als sanitaris del centre Mutuam.

Ara, però, des de fa una setmana, la roba que surt de les màquines de cosir té colors més vius. I motius i dibuixos infantils. Tan bon punt es va començar a parlar de la possibilitat de permetre que els infants poguessin sortir al carrer, l'Ajuntament i els voluntaris es van coordinar per fer mascaretes infantils per a la canalla del poble.

L'objectiu era que, a partir d'aquest cap de setmana, totes les famílies que volguessin ja tinguessin mascaretes per als seus fills. "Vam veure que era impossible comprar-les, perquè no se'n troben enlloc; i per això se'ns va ocórrer que les fessin les voluntàries", explica l'alcalde, Marc Puigtió.

"En cosim de dues mides: unes de més petites per als nens i nenes d'entre 3 i 7 anys, i unes altres per als d'entre 8 i 12 anys", concreta la coordinadora dels voluntaris, Imma López. L'ajuntament va comprar roba i vetes, els vigilants municipals s'encarreguen de repartir el material a les cases dels voluntaris i després, a mesura van tenint les mascaretes cosides, anar-les a recollir.

Fer una mascareta infantil és més senzill que fer-ne una per a un adult. "Més o menys trigo cap a un quart d'hora; les altres, però, eren molt més complicades de cosir", explica la Maria Mercè Fernández. Ella té clar que contribuirà amb allò que estigui al seu abast a l'hora de combatre la covid-19. "Porto des del 13 de març sense sortir del pis i m'agrada cosir: cal ajudar amb tot allò que es pugui", diu.

Rentar-les a 60 graus

Quan part de les mascaretes ja estan cosides, el whatsapp torna a posar en contacte voluntaris i vigilants municipals. La patrulla les va a recollir i seguint la llista que els dona l'ajuntament, les reparteixen casa per casa. Les entreguen dins una bossa de plàstic i, a més, sempre recorden als pares que abans que els nens se les posin per primer cop, i després de fer-les servir, s'han de rentar a 60 graus com a mínim.

De moment, a Sant Julià de Ramis ja s'han repartit un centenar de mascaretes infantils. "I ara ja en tenim a punt cap a 150 més, que són les que ens han demanat les famílies del poble", explica l'alcalde. La previsió és que aquest cap de setmana ja s'hagin entregat totes, perquè "tots els nens puguin sortir protegits al carrer", concreta Puigtió.

Arreu de Girona i Catalunya

Xarxes de voluntaris com les de Sant Julià de Ramis, que aquests dies estan fent mascaretes infantils, es reprodueixen arreu de comarques gironines i de tota Catalunya. De fet, només cal donar un cop d'ull a les xarxes socials per veure de quina manera han proliferat.

A la demarcació, per exemple, a la Jonquera un grup de voluntaris ha fet mascaretes per als nens i nenes, que ja es poden recollir en una botiga o al supermercat. I a la Garrotxa, aquests dies el grup de cosidores de Besalú també n'està confeccionant per a la quitxalla.

A Celrà (Gironès), l'Ajuntament ha reactivat el grup de voluntaris del poble per cosir caretes per als nens d'entre 3 i 10 anys. A partir de dilluns es repartiran a les bústies de totes les famílies que tenen fills d'aquestes edats.

Al Baix Empordà, el moviment solidari Calonge Covid-19, format per més de 200 voluntaris, repartirà gratuïtament mascaretes infantils aquest diumenge al matí. Són per a nens d'entre 3 i 16 anys i s'entregaran al pavelló del poble (en diferents hores depenent de cada edat). A més, la mateixa entitat també ha cosit fins a 1.500 mascaretes per als nens i nenes de Palamós. L'Ajuntament les repartirà aquest diumenge al matí a les portes dels diferents col·legis on estan matriculats.

L'onada de solidaritat, però, arriba arreu. I iniciatives per cosir mascaretes infantils han proliferat a nombrosos municipis catalans. La Seu d'Urgell, Ulldecona, Les Franqueses del Vallès, L'Ampolla, Santpedor, Casserres, Malgrat de Mar, Terrassa, Aiguamúrcia, Alcover... Són alguns exemples que s'estenen de nord a sud i d'est a oest.