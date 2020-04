Figueres identificarà els establiments que garanteixin la seguretat de les persones

L'Ajuntament de Figueres identificarà amb un segell de qualitat els comerços, bars i restaurants de la ciutat que implementin mesures per a la seguretat en la salut de les persones, tan treballadors com clients, cop s'aixequi l'estat d'alarma i s'obrin al públic. L'objectiu és que l'eix comercial de la ciutat sigui una zona segura de compra i generar confiança als consumidors perquè apostin per la compra al comerç local i de proximitat.

Alguna de les mesures per millorar la seguretat en la salut son la instal·lació de mampares, la utilització de guants per part de treballadors i usuaris, les màquines de purificació d'ozó, les màquines de cobrament automàtiques o la utilització de materials d'un sol ús... i altres mesures que recomanin les autoritats sanitàries.

Tots els establiments que fan atenció al públic (comerços, bars i restaurants) i hagin introduït aquestes mesures i sistemes que donen seguretat, rebran l'acreditació amb aquest segell de qualitat, que estarà escrit en diferents idiomes.

L'Ajuntament de Figueres hi destinarà un total de 200.000 euros, amb caràcter retroactiu. Els establiments que hagin implementat mesures o que tenen previst implementar-ne, s'hi podran acollir i rebran un finançament de fins un màxim de 1000 euros.

Aquesta mesura s'emmarca dins el pla de reactivació que impulsa l'Ajuntament de Figueres per pal·liar els efectes de la Covid-19.

Des que va començar l'estat d'alarma, des de l'Ajuntament de Figueres s'ha intensificat la neteja i la desinfecció a la via pública per garantir la salubritat i també s'han pres mesures de seguretat al mercat de fruita i verdura per prevenir contagis com ara el repartiment de guants als clients o el control d'accés per no superar 1/3 de l'aforament de les places on té lloc el mercat.

Per altra banda, l'ajuntament de Figueres farà cursos de formació per al personal dels establiment sobre mesures sanitàries.