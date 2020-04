Bassa sortirà de la presó per treballar en una entitat de serveis essencials després que se li hagi modificat el 100.2

Dolors Bassa podrà sortir de la presó de Puig de les Basses, de Figueres, per anar a treballar a una entitat de serveis essencials després que la junta de tractament li hagi modificat el 100.2, que inicialment tenia concedit per tenir cura d'una persona dependent, segons ha informat el Departament de Justícia. Amb aquesta modificació, la consellera podrà sortir cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, amb una jornada laboral de sis hores. Bassa ja tenia aprovat el 100.2 pel jutjat de vigilància penitenciària per tenir cura de la seva mare. La Generalitat ja ha avançat que no informarà ni de la data de l'inici de les sortides ni de les empreses ni entitats de destí, "d'acord amb l'obligació de protegir la intimitat de les persones afectades".

Catalunya Ràdio, però, ha avançat que l'exconsellera serà coordinadora teraupeuta ocupacional a la residència Vila Vella de Torroella de Montgrí.