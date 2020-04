Roses aïlla deu policies locals afectats o sospitosos de patir coronavirus

Els tests de coronavirus practicats cos de la Policia Local de Roses s'han saldat amb un resultat de 4 positius i 6 casos dubtosos, fet que ha provocat l'aïllament dels 10 agents fins a la realització de les proves concloents mitjançant diagnòstic PCR, segons ha informat l'Ajuntament. La reducció de plantilla provoca l'eliminació d'alguns serveis no essencials fins a la reincorporació dels agents, garantint-se en tot moment els serveis essencials de prevenció i seguretat.

Al llarg de la jornada d'aquest dimecres s'han practicat a tota la plantilla de la Policia Local de Roses els anomenats test ràpids que permeten detectar en pocs minuts si una persona té el coronavirus o no. 10 agents han donat resultat positiu o dubtós, xifra que representa un 25% de la plantilla actual. L'Ajuntament de Roses està fent les gestions necessàries amb el Departament de Sanitat a través del CAP de la població, així com amb la mútua sanitària del cos, per tal de poder practicar el més aviat possible els tests de diagnòstic PCR, de major fiabilitat, els quals permetran establir el nombre exacte de contagis.

Davant aquesta situació i l'aïllament preventiu necessari dels agents que han donat resultat positiu o dubtós, els serveis que presta la Policia Local es readapten des d'ara i deixaran de prestar-se alguns serveis no essencials, com ara les felicitacions d'aniversari que es feien a les famílies amb nens i nenes que celebren anys durant aquests dies de confinament. Els serveis essencials, és a dir, aquells que afecten a tasques i operatius de prevenció i seguretat, es continuaran prestant amb normalitat.

Cal destacar, segons l'Ajuntament, que l'estat de salut dels agents detectats com a positius o dubtosos és en el moment actual bo, no presentant cap d'ells simptomatologia de la malaltia. La resta de plantilla continuarà realitzant la seva tasca reforçant, encara més, les mesures de protecció establertes i extremant-se també les desinfeccions que ja s'apliquen a les dependències policials.

El cos de la Policia Local de Roses vol mostrar "el seu agraïment més sincer per les emotives mostres d'estima rebudes per part de la població al llarg de les darreres setmanes i el seu desig per la ràpida recuperació i tornada al servei dels agents confinats des d'avui".