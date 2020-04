Desactivada l'alerta de l'Inuncat un cop estabilitzats els rius

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de fort onatge i també s'han estabilitzat els cabals de gairebé tot els rius de les comarques gironines i que havien crescut a causa de les pluges. El pla es manté en prealerta fins a la normalització total de la situació. Segons l'Agència Catalana de l'Aigua, gairebé tots els rius gironins que van augmentar de forma significativa el seu cabal tenen tendència decreixent, excepte la Tordera a Fogars de la Selva, que segueix en nivells d'alerta, mentre que el cabal desembassat també és elevat a Darnius-Boadella i al Pasteral. Pel que fa a l'onatge, aquest dimecres va ser especialment intens a l'Alt i el Baix Empordà, però sense registrar incidències importants.

Al llarg de tot l'episodi de pluges, el 112 ha rebut un total de 1.638 trucades que han generat 1.186 expedients.

Els equips de rescat mantenen obert el dispositiu per trobar una possible segona persona desapareguda al riu Gurri, a Osona, on ja es va trobar una persona morta aquest dimecres. Els treballs de Bombers, Mossos, Guàrdia Urbana de Vic i voluntaris de Protecció Civil del municipi se centren en rastrejar i resseguir el llarg del riu fins al Ter, i revisar els punts més inaccessibles amb les unitats especialitzades.

Segons el Servei Català del Trànsit, es mantenen tallats disset trams de la xarxa viària, vuit a les comarques gironines, vuit més a la demarcació de Barcelona i un al Camp de Tarragona.

A les comarques gironines, els trams afectats són la GIV-5247, on s'ha de circular amb precaució a Porqueres per inundacions; la GIV-6703, tallada a Quart per inundacions; la GIV-6226, tallada a Garrigàs des de l'enllaç amb l'N-II per inundacions a la part d'Arenys d'Empordà; la GI-643, tallada a Serra de Daró per inundacions; la GIV-6321, tallada a Albons per esllavissades; la C-31, tallada a Ullà per inundacions; la GIV-6322, on cal circular amb precaució per inundacions entre l'Escala i Albons, i la GI-551 a Arbúcies, on es dona pas alternatiu per esllavissades.

Pel que fa al demarcació de Barcelona, l'N-II està tallada entre Calella i Sant Pol de Mar per despreniments i es fan desviaments senyalitzats; la C-37z està tallada a Sant Salvador de Guardiola per obstacles a la via; la BV-2425 està tallada a Gelida per arbres caiguts i pedres a la via; la BP-1101 està tallada al Bruc per esllavissades; la BV-1462 està tallada a Sant Cugat del Vallès per esfondraments; a la BV-2433 es dona pas alternatiu a Martorell per esllavissades; la C-32 té un ramal de sortida tallat a Viladecans en sentit Tarragona per inundacions, i a la BP-1417, a la Rabassada de Barcelona, es dona pas alternatiu per despreniments.

Al Camp de Tarragona, la via llatada és la TV-2005, a l'altura d'Aiguamúrcia, per inundacions.