La carretera de Garrigàs segueix tallada a conseqüència de la pluja

Tres carreteres de l'Alt Empordà encara arrosseguen les conseqüències de l'episodi de pluges viscut durant les últimes hores. Tot i que el nombre de vies amb afectacions s'ha reduït notablement -el dimecres al matí hi havia fins a set carreteres afectades-, encara n'hi ha algunes amb limitacions que impedeixen circular-hi amb normalitat.



En concret, a l'Alt Empordà les carreteres afectades són:

La GIV-6226, que està tallada a Garrigàs (des de l'enllaç amb N-II) per inundacions

(des de l'enllaç amb N-II) per inundacions La GIV-6322 entre l'Escala i Albons, per on es permet circular però amb molta precaució, ja que hi ha inundacions

per on es permet circular però amb molta precaució, ja que hi ha inundacions GIP-6021 entre Peralada i Mollet de Peralada, també s'hi pot circular però amb precaució pels bassals a la via

??Bones notícies per començar el dia: continuem resolent incidències a la Xarxa Viària de la #DdGI.



???????Ja hem pogut obrir aquestes 4 carreteres:

??Giv-6212: Vila-sacra - Fortià (foto)

??Gip-5129: Vilafant-Borrassà

??Giv-6219: C-31 - Vilamalla

??Gi-542: Osor#INUNCAT pic.twitter.com/rqr8yKMOFU — Diputació de Girona (@DiputacioGirona) April 23, 2020

19 trams afectats a comarques gironines

A primerahora del matí, la Diputació de Girona informava que ja s'han pogut reobrir les carratere GIV-6212 de Vila-sacra a Fortià, la GIP-5129 de Vilafant a Borrassà i la GIV-6219, de la C-31 a Vilamalla.A les comarques gironines hi ha gairebé una vintena de trams deque segueixen afectats per lesde les últimes hores, ja sigui per esllavissades, inundacions o obstacles a la via. En concret són. A la demarcació de Girona n'hi ha 10, entre els que destaquen els talls a la C-31 a Ullà, la GIV-6226 a Garrigàs, la GI-643 a Serra de Daró, la GIV-6321 a Albons, la GIV-6703 a Quart, i la GIV-6212 a Vila-sacra. A la demarcació de Girona hi ha 8 trams afectats, com ara els talls de la C-37z a Sant Salvador de Guardiola, la BV-2425 a Gelida, la BP-1101 al Bruc, i la BV-1462 a Sant Cugat del Vallès. A la circumscripció de Tarragona també està tallada la TV-2005 a Aiguamúrcia.Encara a Girona, cal circular amb precaució a la GIV-5247 a Porqueres i a la GIV-6322 entre l'Escala i Albons, es dona pas alternatiu a l'N-141e a Bescanó i a la GI-551 a Arbúcies.