La Policia Local de Cadaqués ha tallat l'accés a les escales del carrer Solitari per la perillositat que suposa per als veïns. Amb les pluges d'aquests últims dies, hi va haver un despreniment d'un dels murs del solar on s'estan fent obres i ja s'ha avisat a l'empresa constructora.

L'alcaldessa, Pia Serinyana, diu que ara no hi ha gaire gent, perquè «és un barri amb molta segona residència».