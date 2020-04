La pluja afecta carreteres a l'Alt Empordà per la crescuda de rius

Les intenses pluges de les últimes hores han provocat que es registrin cabals elevats a la zona del Baix Ter i també a l'Alt Empordà i afecten nombroses carreteres i guals on no es pot circular en trams del Manol, la Muga, el Fluvià i rieres. Al Port de la Selva s'ha inundat l'aparcament dels Horts i ha calgut tallar la carretera de Cadaqués. Les afectacions viàries en diferents graus de rellevància apareixen a la xarxa secundària en punts habituals quan hi ha aiguats, com és el cas de Peralada, Cabanes, Vilamalla, Vilafant, Arenys d'Empordà i Vilatenim, entre altres municipis.



Segons l'última actualització del Servei Català de Trànsit, a tot Girona hi ha 18 trams amb afectacions. Les vies de l'Alt Empordà que han quedat afectades són:

N-260, tallada a Llançà per inundacions

per inundacions N-260, tallada a Portbou per obstacles a la via

per obstacles a la via GIV-6226 tallada a Garrigàs (des de l'enllaç amb N-II) per inundacions

(des de l'enllaç amb N-II) per inundacions GIP-5129 tallada entre Vilafant i Borrassà per inundacions

i per inundacions GIP-6021 tallada a Peralada per inundacions

per inundacions GIV-6322, circulació amb precaució per inundacions entre l'Escala i Albons

i Albons GIV-6219 circulació amb precaució per inundacions des de la C-31 fins a Vilamalla









Darrera valoració d'aquesta nit de la situació del tram baix de la riera de Romanyac que ja inunda part de l'aparcament dels horts, c/ Selva de Mar i Avda. Moisès Broggi. Seguim evolució #inuncat local amb equip de govern, Guàrdia Municipal i @AVPCPORTSELVA #nitcomplicada pic.twitter.com/tMiPaAWmgt — Josep Maria Cervera?? (@Josepmcervera) April 22, 2020

?? AVÍS



?? El pas del rec de Sant Nazari es troba tallat a causa de les pluges.



????? Es manté el pla #INUNCAT en fase d'alerta, ???? precaució per a possibles crescudes de rius i rieres. pic.twitter.com/fNVrmdoRMY — Ajuntament de Garriguella (@AjGarriguella) April 22, 2020

Rebudes 1.330 trucades al tlf @112 per aquest episodi de pluges.



Una vintena de carreteres amb afectacions hores d'ara, i cabals elevats sobretot al Baix Ter.



Molta prudència en la mobilitat aquest matí#INUNCAT#Protecciocivil pic.twitter.com/ovW2o3jVJ6 — Protecció civil (@emergenciescat) April 22, 2020

En l'àmbit general de Catalunya, elha rebut en aquest episodi, concentrades majoritàriament a l'àrea metropolitana. El 36% han arribat des del Barcelonès; el 21,5% del Baix Llobregat; el 14,4% des del Vallès Occidental, i el 6% des del Maresme. Entre les carreteres tallades per esllavissades i inundacions destaca la C-31 a Ullà i la C-35 a Fogars de la Selva. Pel que fa als rius, s'ha superat el llindar d'alerta o de perill de l'Onyar, el Llobregat, el Daró la Tordera i la riera del Carme.Entre d'altres, la BV-2041 està tallada per esllavissades a Gavà, el mateix que la BV-2425 a Gelida i la GI-542 a Osor. Per inundacions ho estan la, la C-35 a Fogars de la Selva i la GI-653 a Serra de Daró.Pel que fa a les trucades al 112, Barcelona acumula 328 avisos. La resta han arribat des de ciutats de l'àmbit metropolità com Castelldefels (55), Sant Cugat del Vallès (45), l'Hospitalet de Llobregat (35), Gavà (32), Sitges (28), Badalona i Sabadell (27).Protecció Civil demana prudència als rius, especialment al Baix Ter. S'ha superat el llindar de perill a l'Onyar, a Girona, i al Daró, a la Bisbal de l'Empordà. També s'ha passat el d'alerta al Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts; a la Tordera, i a la riera del Carme, a la Pobla de Claramunt.