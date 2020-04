Una esllavissada malmet un camí del veïnat de Calabuig a les Roques, a Bàscara

A causa de les fortes pluges registrades en el transcurs de les darreres hores, el municipi de Bàscara ha patit un ensurt sense conseqüències personals a tocar el nucli de Calabuig. "L'aiguat ha provocat l'esllavissada d'un camp en un lloc de fort pendent i ha acabat afectant la carretera que uneix Calabuig amb el veïnat de Les Roques", ha explicat l'alcalde Narcís Saurina. L'incident no té afectacions importants per a la mobilitat dels dos nuclis, ja que hi ha altres carreteres per arribar-hi i aquesta és secundària. El moviment de terres també ha fet caure diversos arbres.

"Esperarem que la pluja s'aturi i, demà al matí, visitarem la zona amb un enginyer per a saber exactament quines accions caldrà emprendre", afegeix Saurina. L'Ajuntament ha tallat el camí al trànsit tan bon punt ha tingut coneixement de l'esllavissada.