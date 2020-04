Dipsalut habilita un servei de teleassistència especial per atendre la situació de crisi pel covid-19

El Consell Comarcal ofereix el Servei Local de Teleassistència, mitjançant un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona, en el marc de les prestacions de l'àrea de Benestar social als municipis menors de 20.000 habitants de l'Alt Empordà. Es tracta d'un servei preventiu i de proximitat que ofereix a les persones grans i/o amb dependència i als seus cuidadors un suport personal per continuar vivint al seu domicili.

Les persones beneficiàries d'aquest servei tenen la seguretat i la tranquil·litat que davant de situacions de crisi, caigudes, emergències sanitàries o de l'habitatge, poden contactar de forma immediata amb el centre d'atenció mitjançant un terminal de teleassistència instal·lada al seu domicili i un penjoll que porta posat la persona usuària sense la necessitat d'aixecar l'auricular del telèfon.

Durant la crisi sanitària del coronavirus , el servei s'ha reestructurat per reforçar el seguiment telefònic de les persones usuàries. La Diputació de Girona informa als Serveis Socials si en aquestes trucades les persones manifesten alguna necessitat bàsica sense cobrir per tal d'atendre-la. El Consell Comarcal ha rebut cinc derivacions des de l'inici de la crisi sanitària que s'han resolt a través dels familiars de les persones usuàries o a través de la xarxa de voluntariat del mateix municipi.

Els professionals dels Serveis Socials valoren molt positivament el reforç del servei, doncs «permet ampliar l'atenció sobre les persones grans de la comarca que han esdevingut des de l'inici de la crisi sanitària un dels col·lectius de població en situació de major vulnerabilitat»

El Servei Local de Teleassistència se segueix prestant tot i que s'han tancat els canals ordinaris i no es realitzen noves instal·lacions. No obstant, es continua tramitant el servei quan es detecten situacions de risc on hi hagi la possibilitat de caigudes i sense suport familiar o veïnal. Ja s'han tramitat sis noves altes al servei de teleassistència per situacions de risc.

Per a totes aquelles persones que voldrien el servei de teleassistència i no presenten circumstàncies de risc s'ha creat una línia 900 gratuïta. La persona que vulgui accedir a aquest servei especial ha de contactar amb els Serveis Socials del Consell Comarcal (972 52 20 00 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores). La Teleassistència Especial ofereix: acompanyament, coordinació en cas d'emergència, agilitza l'accés al 061 o al 112 i garanteix la informació en situacions d'emergència.

El Servei Local de Teleassistència té actualment, a l'Alt Empordà, un grau de cobertura d'un 7,8% de la població major de 65 anys, el que representa un total de 1.194 persones usuàries d'aquest servei.

El perfil majoritari de la persona que utilitza aquest servei és el d'una dona major de 85 anys que viu sola. Un 75% de les persones usuàries són dones, mentre que els homes representen un 25% dels usuaris. Pel que fa a l'edat de les persones usuàries un 57% tenen més de 85 anys, un 41% entre 65 i 84 anys i el 2% restant són menors de 65 anys. Un 50% de les persones usuàries del servei viuen soles.

L'any 2019 el Centre d'Atenció va gestionar més de 64.000 trucades de persones de la comarca i el Servei Local de Teleassistència va atendre 877 situacions d'emergència