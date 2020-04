El Consell de l'Alt Empordà reactiva els plens i comissions de forma telemàtica

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha reactivat aquesta setmana els òrgans col·legiats de la corporació adaptant-los a l'estat d'alarma. El decret de presidència, signat dilluns passat, habilita que es puguin celebrar a distància de manera excepcional, mentre duri l'alerta sanitària per la Covid-19.

En concret, aquest dimarts 21 es va reprendre formalment el Consell de Presidència -que ja havia estat actiu de forma permanent des de l'inici de la crisi- juntament amb la Junta de Govern i la Comissió Informativa, on es van adoptar els primers acords. Així doncs, aquest fet possibilita que el dimarts 28 d'abril es pugui celebrar el ple ordinari corresponent al mes d'abril. El del mes de març es va suspendre.

Davant la situació d'emergència causada per la pandèmia de la Covid-19, la Generalitat de Catalunya va publicar tot un seguit de mesures urgents per donar resposta a la demanda plantejada pels ens locals de poder celebrar a distància les reunions dels seus òrgans de govern. El Govern de l'Estat també va publicar una disposició per la qual adoptaven mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la Covid-19 afegint un apartat on es regula la possibilitat de celebrar les sessions a distància.

El Consell Comarcal informa que ha treballat per definir un sistema telemàtic que compleixi els requisits del Decret Llei com per exemple que els mitjans electrònics puguin «assegurar les identitats dels membres de la corporació, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es produeixen, la interactivitat i intercomunicació en temps real i la disponibilitat dels mitjans».

Donat el caràcter públic de la sessió, es preveu –així ho determina el text regulador– que la sessió plenària de l'entitat sigui accessible en obert. El web del Consell Comarcal facilitarà les instruccions per accedir a aquest contingut públic.