La Unitat de Control de Plagues dona suport a la desinfecció en sis pobles

L'equip de tractament de la Unitat de Control de Plagues Urbanes, del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, dona suport en la desinfecció de contenidors i també d'espais públics de tots aquells municipis de la Mancomunitat que ho han sol·licitat durant l'emergència per coronavirus. De moment, sis municipis –Roses, Castelló d'Empúries, Peralada, l'Armentera, Platja d'Aro i Figueres– s'han apuntat a aquests serveis per contenir la propagació del virus.

«Aquesta unitat fa quatre anys que treballa, però, fins ara, no hi havia hagut una implicació específica. Ha estat amb aquest escenari nou que ha fet que hi entréssim», explica el màxim responsable de Mosquits Empordà, Eduard Marquès. El servei complementa les desinfeccions manuals fetes als vehicles municipals amb altres realitzades amb gas ozó i així arribar a tots els racons.

A Peralada, per posar algun exemple, l'equip actua els dilluns, dimecres i divendres desinfectant contenidors i equipaments públics, complementant la feina que ja ve fent la Brigada Municipal des de l'inici de la pandèmia. A Castelló, el Servei de Control de Mosquits ha procedit a la desinfecció dels vehicles de la Policia Local i de l'Ajuntament. Estava previst que es desinfectessin, també, els de l'empresa municipal Castelló 2000. Aquesta acció es durà a terme setmanalment.

L'objectiu de la Unitat de Control de Plagues Urbanes és mantenir netes les dependències de responsabilitat municipal i els espais públics, com edificis de titularitat pública, carrers, places, parcs, xarxa de clavegueram pública i enllumenat; de manera que es minimitzin els riscos per a la salut de les persones i l'impacte en el medi ambient.

El que es pretén, amb això, és implantar un Programa de Control Integrat, amb el qual es vol reduir les espècies de plaga per sota del llindar de tolerància, nivell per sota del qual l'espècie no provoca danys econòmics, en la salut o en la qualitat de vida. Un Programa de Control Integrat tracta el problema de les plagues a través de la combinació i integració de totes les mesures possibles per triar una estratègia de control que causi la menor afectació a les persones, a la resta d'éssers vius i a l'entorn.

Segons els experts, dins del marc del control integrat, es promou la prevenció de l'aparició de la plaga mitjançant: el sanejament del medi, l'exclusió de la plaga, el control de les estructures de l'edifici o local i l'ús d'estratègies educatives per evitar comportaments que afavoreixin la proliferació de la plaga. També es combat, si és necessari, la plaga activament considerant mesures i tècniques en cada cas.