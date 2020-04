Les noves tecnologies ajuden la gent gran a fer més lleugers els dies tancats a casa

Les videotrucades

També surt a aplaudir cada dia a les vuit del vespre Josep Cruañas, de 77 anys, a Capmany. Fa gairebé un mes tornava a casa després de passar una forta grip «no m'atreviria a dir que no era el coronavirus », però no li van fer cap test. Ara continua amb les seves rutines. És pintor i té un estudi a casa. Per ell, el confinament és dur però segurament «molt menys que per a altres persones». La diferència principal, per a Cruañas, és que abans podia anar al bosc a caminar, a caçar bolets, collir espàrrecs i trobar-se amb els amics. Reconeix que, «a vegades, tinc temptacions d'anar al bosc, però penso que si jo ho faig i ho fa tothom... Malament!». Però es queda a casaA Espolla, Artemi Bellés, de 80 anys, cada dia es lleva d'hora i s'informa de l'actualitat per la premsa digital, i es manté actiu a les xarxes social. Ell és fotògraf, i encara que estigui jubilat s'entreté «penjant fotografies de paisatges suggerents d'on podríem confinar-nos». Com la Mercè, intenta fer una mica d'exercici cada dia. Això sí, cada dia cuina i fa feines de casa.

La Mercè confessa que se sent afortunada per poder parlar per telèfon i WhatsApp amb la família, «ens enviem fotos». Això sí, per parlar «tenim sort del telèfon».

També se sent afortunada la Dolors. Explica que es truca amb tota la família, amb els veïns del carrer «estic molt agraïda que em truquin», fins i tot es truquen sovint amb les cunyades de València. A més, tenen un grup de WhatsApp amb la família, i malgrat que no sap enviar missatges, sí que els sap llegir. «M'agrada veure les fotos que envien i els missatges que s'envien!». Ara, però, ja sap fer videotrucades, i de tant en tant pot veure filles i netes.

Cruañas fa videotrucades amb fills i nets cada dia. «Tinc afició amb l'ordinador, no en soc un expert, però m'hi bellugo relativament bé». I des d'Espolla, Artemi, confessa que de videotrucades «no en fem gaires, perquè la família de la meva companya són molts i acaba sent una olla de grills». Explica que no ha canviat gaire les seves relacions amb fills i nets, tot i que reconeix que ara sí que s'envien missatges més sovint.

Emocions a flor de pell

El confinament també posa èmfasi a sentiments de tristesa i enyorança. «Trobo a faltar el meu home», és la resposta de la Dolors i la Mercè a la pregunta de què és allò que enyoren més durant el confinament. La figuerenca explica que abans «sortia a comprar, anava a passejar amb la meva amiga Dolors fins a la granja, prop de les vies, i em distreia. A vegades arribava i pensava: oh!, no has pensat en ell fins que has arribat! Ara estic tot el dia a casa i cavil·lo més».

L'espollenc reconeix que troba a faltar «la visita dels fills i nets cada 15 dies». És clar que la Mercè no els pot trobar tant a faltar perquè veu dos nets gaire bé cada dia des del seu pati. «Els altres dos fa un mes, i tinc moltes ganes de veure'ls».

El coronavirus fa por. «Hem passat moltes tragèdies, però aquesta és molt grossa» afirma la Dolors, que confessa que després de tota una vida treballant, quan poden gaudir de la jubilació, «és molt trist que ara moris, i a més a més, sol. Ni la família els pot acompanyar». La Mercè pateix més pels seus fills. Cruañas admet que li fa respecte perquè «a Capmany ja hem perdut bons amics». Bellés, de moment, es va prenent la temperatura i la pressió, ja que «soc jo qui haig de controlar la meva màquina!», però creu que el pitjor és la mainada confinada. «A poble la majoria tenen pati o terrassa. Però la mainada que està en un pis tancada, que no tenen ni un balcó, és molt dur».