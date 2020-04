Més planificació i consum responsable en la llista de la compra setmanal de les llars

Estar sempre a casa, tenir més temps per a cuinar, la necessitat de cuidar més la higiene i la neteja o l'opció d'anar a comprar com una activitat d'oci més, ha comportat diverses variants. Segons l'anàlisi del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació sobre els hàbits de consum, mostra que, en la setmana 14 d'enguany, del 30 de març al 5 d'abril, la compra d'aliments s'ha incrementat un 22,2% en quantitat respecte a la mateixa setmana de l'any passat i un 7,1% en relació amb la setmana anterior. Així i tot, no s'està comprant més en totes les categories, el que indica una moderació en les compres.

«Va començar molt fort, la gent s'emportava deu paquets de les coses, ara ja està més mentalitzada i sap que les existències es reposaran tard o d'hora», comenta des de la gerència de Supermercats Montserrat, Ricard Bellot. Aquesta tendència es pot donar perquè «estem en el segon mes i hi ha molta gent afectada per un ERTO, que encara no ha cobrat, la gent continua comprant però s'hi mira més, no es pot comparar amb fa quinze dies», comenta amb les companyes Mónica Corpaf, responsable de botiga d'una gran superfície de Figueres.

A Supermercats Montserrat, veuen la importància dels mitjans i les xarxes socials, «nosaltres sabem que els proveïdors enviaran camions, però la gent no, i carregaven com bojos, quan veus les imatges d'estants buits, la gent té por i això és el pitjor que hi ha». La racionalització de les compres també ho ha notat la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Figueres, Ester Marcos, que per ser persona de risc ha decidit fer la compra per internet, «el mateix sistema t'obliga a fer una previsió molt anticipada i va bé perquè planifiques molt el que compraràs i és una compra molt més conscient, que abans era molt més impulsiva».

La nutricionista Anna Ferrer, que continua comprant el producte fresc però no tan sovint, comenta com n'és d'important «una organització per seguir una bona dieta» i el confinament ha obligat molta gent a haver de fer-ho. «Abans comprava cada dia el que necessitava i ara surto dues vegades a la setmana», explica l'agent immobiliari figuerenc Toni Pérez. La periodista vilafantenca, Alba Triadó, també nota que l'organització alimentària ha canviat a casa seva, «arran de la crisi del coronavirus anar al supermercat i a fer la compra s'ha convertit en una tasca molt més premeditada» i explica com, «per evitar el malbaratament alimentari, i també, per què no dir-ho, per no caure en la temptació de comprar menjar processat i poc saludable, fem un menú setmanal per saber quins aliments necessitarem i ens cenyim a la llista a l'hora de comprar».

Quant als productes que més es consumeixen, l'estudi assenyala que, el consum de fruita s'intensifica un 23,1% respecte a la mateixa setmana del 2019, tendència que ja es va detectar la setmana anterior, després d'unes primeres setmanes de confinament en les quals va tenir menys increment. De la mateixa manera, es compren més quilos d'hortalisses i patates (fresques, 31,2% i transformades, 31,6%). Corpaf assegura que això es nota molt, «rebem cada dia camions, el mínim són sis palets de fruita, abans-d'ahir van ser deu, abans del confinament, quatre com a molt».

Tanmateix, l'informe del govern espanyol també assenyala que, «després d'unes primeres setmanes en les quals es van comprar productes de primera necessitat, s'observa una moderació al mateix temps que s'incrementa l'adquisició de productes que habitualment es consumeixen en bars i restaurants». Amb aquestes dades, en comparació amb la mateixa setmana del 2019, es veu com la farina ha augmentat un 112,7%; les begudes espirituoses, un 79,3%; els snacks i fruits secs, un 78,2%; la cervesa, un 70,1%; i el vi, un 62,6%. Corpaf veu que això depèn de la setmana i recorda com «el primer boom va ser el del paper higiènic, ara és més farina i llevat». En tot cas, sí que reconeix que «ara es venen moltes pipes i crispetes, la setmana passada es van esgotar», i recorda com en 25 anys de professió mai s'hi havia trobat. Els testimonis amb els quals hem pogut parlar defensen això perquè «a casa, és una distracció cuinar», comenta Marcos o, com diu l'Anna Cantenys, «compro més farina per poder fer el pa jo i no haver-lo d'anar a buscar cada dos dies».

Productes que també s'esgoten molt són «tots els que posi desinfectant, un palet de lleixiu abans podia durar dos dies i ara quan el posem al matí, abans d'acabar el torn ja no n'hi ha», diu Corpaf.