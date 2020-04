Llers i Roses es preparen per rebre donacions de sang

Un total de 63 bosses de sang van ser recollides el 16 d'abril a l'Escala. En una situació normal, la campanya de donació hauria tingut lloc al CER, però per tal de poder mantenir la distància de seguretat entre els donants, com estableix el protocol per coronavirus, es va fer per primera vegada a la Sala Polivalent. A més a més, també hi van haver sis donacions de plasma. Del nombre total de donants, tres ho van fer per primer cop.

Aquesta setmana es fan tres jornades de donació en dos municipis de l'Alt Empordà. Aquest mateix dimarts 21 d'abril es pot donar sang a la Societat de Llers, de les 6 de la tarda a les 9 del vespre. I el Teatre Municipal de Roses es converteix en un espai de donació el dimecres i el dijous, 22 i 23 d'abril, des de 3/4 de 5 de la tarda fins a les 9 del vespre. Així aquestes dues poblacions altempordaneses se sumen al conjunt de municipis que han ofert espais per poder garantir l'activitat transfusional als hospitals de tot de Catalunya.

És recomanable que aquelles persones que volen participar en actes altruistes reservin hora sempre que es pugui, així es minimitza el temps d'espera. Es pot reservar a www.donarsang.gencat.cat.