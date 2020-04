L'antic Cinema Catalunya de l'Escala s'enderroca per fer un edifici de pisos

L'antic Cinema Catalunya de l'Escala s'està començant a enderrocar per fer-hi un edifici de pisos, després que, la propietat, una família escalenca, ho va vendre a una promotora catalana. «Aquest cinema era l'últim que havia funcionat a l'Escala i, després d'una època on hi havia fins a cinc cinemes repartits pel poble, aquest va ser el darrer i més modern que va funcionar», explica el regidor d'Urbanisme i Habitatge, Josep Bofill.

També hi ha afegit que «pel fet d'estar ubicat no tant al centre, no s'havia omplert tant com els altres». Ara, hi ha previst fer una tipologia d'edificació amb apartaments (10 pisos), de qualitat, per poder ser primera residència.

Josep Bofill afirma que « avui dia, tenen llicència d'enderroc atorgada i el projecte de construcció ha estat passat a Costes per l'informe preceptiu, que l'ha rebut l'Ajuntament i en les properes setmanes obtindran la llicència municipal per a la construcció». La promotora urbanitzarà la part inferior de l'edifici, que dona a la cala La Creu.