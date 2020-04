Castelló d'Empúries ofereix una atenció especial a gent gran i estudiants

Responsables del Departament de Benestar i Famílies de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries han trucat a les persones de 70 anys 0 més, per saber quines són les seves necessitats. La regidora Anna Massot explica que «són les persones més vulnerables davant la Covid-19, i des del consistori ens volem mostrar proactius i ser nosaltres qui tinguem la iniciativa de contactar-hi». Per això, l'Ajuntament ha fet el buidatge del padró i ha localitzat fins a 1.500 persones amb les quals s'ha anat contactant per saber si tenen les necessitats cobertes. «En funció de la resposta, s'han inclòs al servei de voluntariat per a compres bàsiques o per ajudar en tot allò que puguem», ha explicat Anna Massot. La regidora detalla que han sigut nombroses les persones que s'han acollit a aquest servei. «A vegades la gent no gosa demanar, però els ho ofereixes i diuen que sí, i ho agraeixen. A altres persones els hem convençut perquè d'aquesta manera no surten tant al carrer i no es posin en risc».

Des de l'Àrea d'Ensenyament també s'ha fet una crida per tal que veïns i veïnes cedeixin dispositius electrònics a alumnes sense recursos, per tal que tothom disposi de les eines adients per seguir el curs escolar de manera no presencial i evitar una fractura social i digital i una fractura educativa entre els i les estudiants. Per altra banda, també es demana la possibilitat d'alliberar el wifi durant unes hores al dia perquè els alumnes que no en tinguin puguin disposar-ne.

Els centres educatius també cediran dispositius electrònics segons les necessitats que vagin detectant a cada alumne. «Estem en contacte per saber les necessitats que tenen els estudiants, i com a administració local oferirem wifis a algunes famílies». Serà a petició dels centres educatius que el consistori cedirà aquest accés a internet, encara que Massot avança que «es donarà prioritat als alumnes de finals de cicle: 2n de batxillerat, 4t d'ESO i 6è de primària».

Finalment l'Ajuntament ha adquirit 40 paquets de routers i línies de dades que permetran donar connexió als estudiants que ara mateix no en disposen,i reparteix 7 tauletes i 11 ordinadors, que es cediran temporalment als alumnes des de les escoles, des dels instituts, en coordinació amb els centres