La Fundació Altem manté actius els serveis que presta de bugaderia, cuina i neteja

La Fundació Altem de Figueres és l'entitat de referència per a la Generalitat de Catalunya en l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental a l'Alt Empordà. L'any passat va rebre la Creu de Sant Jordi com a reconeixement públic pels més de cinquanta anys de servei a la comarca. L'entitat, com totes les del país, està lluitant per mantenir la normalitat en aquest moment delicat generat per la pandèmia del coronavirus.

«El 16 de març passat, seguint les directrius de les autoritats sanitàries, vam suspendre totes les activitats dels centres de dia i formatives, però no hem deixat d'atendre en cap moment els nostres usuaris a les residències del Far d'Empordà i de Figueres, ni les feines que tenim encomanades, com són les de bugaderia, càtering alimentari i les imprescindibles de jardinera», explica Manuel Toro, president de la fundació privada.

L'Altem té una plantilla professional formada per unes dues-centes persones amb uns vuit-cents usuaris amb discapacitat reconeguda. «Tots ells s'han hagut d'adaptar a les circumstàncies de confinament preceptives. En el nostre sector, els canvis de rutina no són fàcils, però per sort tenim un equip fantàstic que ho està donant tot per seguir al peu del canó tant en el centre de les Acàcies com en els pisos compartits i en el treball del dia a dia», afegeix Toro.



Pendents d'un cas

El president de l'Altem reconeix que «amb tanta gent, és normal que la pandèmia hagi rondat, d'una manera o altra, la gran família que és l'Altem. La setmana passada vam patir pel cas d'un usuari confinat a causa de la Covid-19 i estàvem pendents de saber si es podien fer proves a la gent del seu entorn. Per a la tranquil·litat de les famílies, finalment s'han fet per part de Sanitat i han sortit totes negatives. Hem patit mancança de material adequat, com tothom, i de proves necessàries per a poder prevenir millor el problema. Vam rebre equips de protecció individual (EPIs) però ens en faltarien moltes més per anar bé. Des del primer moment ens hem preocupat per garantir la seguretat de tothom».

L'aspecte residencial de l'Altem, com a centre que acull permanentment persones amb diferents graus de discapacitat intel·lectual, no és menor. A la residència del Far d'Empordà, hi ha quaranta-quatre places i, si sumem els ocupants dels habitatges de Figueres, la xifra puja fins al centenar.



Serveis importants

Si ens fixem en la feina que fan diàriament els treballadors de l'Altem i els seus monitors, dirigits per la directora general Isabel Artigas, veurem que no són banals. L'equip de cuina cobreix el servei de càtering del menjador social i l'espai d'emergència instal·lat en el pavelló municipal Rafel Mora per a les persones sense llar.

Pel que fa a la bugaderia, tan important en moments com aquests per a esterilitzar la roba, l'Altem dona servei a l'Hospital de Figueres, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume, la Santa Creu i la comissaria dels Mossos per als equips de protecció que fan servir els agents. Tanmateix, l'Altem continua les seves tasques de neteja i desinfecció d'empreses i entitats públiques i privades, a més de donar suport a la brigada de Parc i Jardins i atendre urgències.



«La pandèmia demostra l'encert del projecte del Ramon Reig»

Manuel Toro i Coll és advocat. Ha estat durant molts anys regidor de Figueres i conseller comarcal a més de conseller delegat de Fisersa. Va agafar el relleu de Josep Fernández al capdavant de la Fundació Privada Altem.

- Li toca presidir una institució imprescindible en temps molt preocupants.

- Sí, és cert. Estem lluitant contra una pandèmia global que no fa distincions. Nosaltres treballem amb persones meravelloses i molt vulnerables. Ara més que mai hem d'estar al seu costat i garantir el seu benestar i que no pateixin cap entrebanc de salut.

- Tan bon punt li he trucat, m'ha dit que no ens oblidem de parlar del personal de l'Altem.

- Tenim un equip de professionals excepcional, que s'està deixant la pell per atendre els nostres usuaris i residents. Es mereixen un monument. Només tinc paraules d'agraïment per a ells.

- L'Altem té com a gran projecte un nou centre a l'antic espai de la llar d'infants Ramon Reig.

- La pandèmia del coronavirus ha acabat de demostrat l'encert del projecte, ja que està repartit en diferents espais residencials per a quatre o sis persones. Garantirà el nostre futur. Hem de marxar del costat del Manol, on ens han de desallotjar cada vegada que plou fort. Just abans de la crisi havíem avançat gestions amb l'Ajuntament, la Generalitat i la Fundació «la Caixa».