El fort cabal del riu Manol obliga a tancar el passallís de Can Lel, a Figueres

L'episodi de precipitacions que s'ha viscut aquesta passada nit ha causat efectes a algunes carreteres de l'Alt Empordà. Tal com informava la Guàrdia Urbana de Figueres el matí d'aquest dimarts, el passallís de Can Lel s'ha tancat perquè el riu Manol, que hi passa per sota, baixa amb un cabal molt abundant.



Amb el tancament d'aquesta via, doncs, s'impedeix el pas de qualsevol persona o vehicle per aquest tram situat a la carretera de Roses en direcció al Far d'Empordà.



El passallís de Can Lel fa temps que provocava problemes a l'Ajuntament de Figueres en episodis de pluges, ja que és una zona inundable. Per aquest motiu, a principis del mes de març, el consistori va decidir instal·lar-hi una tanca fixe. D'aquesta manera, cada vegada que es registri un episodi semblant, no caldrà fer desplegament de tanques mòbils



A la capital altempordanesa, la passada nit han caigut 14 litres per metre quadrat.





?ATENCIÓ. A causa de la pluja s'ha tancat el passallís de Can Lel, ja que el Manol baixa amb aigua abundant. S'anirà controlant. Durant la nit han caigut 14 litres/m2?? — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) April 21, 2020