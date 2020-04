Castelló proporciona als joves un espai confidencial per consultes a psicòlegs

L'espai Jove «el Centro » i l'Espai Jove comercial Alberes estan tancats a causa de l'estat d'alarma. Això, sumat al tancament dels instituts i espais d'oci, genera que molts joves del municipi, que estaven acostumats a compartir experiències i confidències en els seus entorns habituals, sentin que la seva vida social queda limitada tot i mantenir el contacte a través de noves tecnologies.

En aquest sentit, el Departament de Joventut de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha creat un espai per ajudar a viure aquesta situació de la millor manera possible; el Confixarxa!, un servei gratuït conduït per psicòlegs/es.

L'objectiu d'aquest servei és oferir la possibilitat de contactar a través de diversos canals (telèfon mòbil, correu electrònic o WhatsApp) amb professionals de la psicologia «per tal de rebre un acompanyament per la situació en la qual ens trobem», explica Jaume Planella, regidor de Joventut del municipi, «això contempla des de l'angoixa per la impossibilitat de sortir de casa, dificultats en el nucli familiar, consultes sobre el confinament», entre moltes altres casuístiques.

Tot i que aquest canvi en la rutina ha afectat tota la societat, segons el regidor «el col·lectiu juvenil pot ser especialment susceptible a trobar-se amb dificultats per adaptar-se a la situació actual». Aquests joves es troben en etapes maduratives caracteritzades entre altres aspectes, per la relació social entre els iguals, és a dir, amics/gues de l'àmbit educatiu i extraescolar, del barri i del municipi, etc.

Ventall de situacions

El confinament suposa una situació «especialment vulnerable en aquells entorns familiars amb violència masclista, abusos o conflictes relacionals greus, ja que queda estroncada la xarxa de suport social presencial». Per això, amb el Confixarxa! s'intenta donar resposta a un ventall heterogeni de situacions personals i familiars que poden necessitar un acompanyament professional i les mesures corresponents, un canal on expressar les dificultats, les angoixes o els dubtes. Un espai on deixar anar les emocions i poder compartir preocupacions i incerteses. «Per tots aquests motius diem que en aquesta etapa de CONFInament, és necessari disposar de professionals de CONFIança, que puguin atendre els i les joves de manera CONFIdencial », sentencia Planella.