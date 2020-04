El XXVIè Festival de Jazz de Figueres es posposa finals de setembre

El XXVIè Festival de Jazz de Figueres es posposa a finals de setembre pel coronavirus. Inicialment havia de celebrar-se entre el 29 i el 31 de maig, però la incertesa al voltant de les restriccions provocades per la pandèmia han dut l'organització a endarrerir-lo. Ara es farà els dies 25, 26 i 27 de setembre. Les Joventuts Musicals de Figueres, que són els artífexs del certamen, creuen que mantenir-ne la celebració aquest 2020, i no suspendre'l fins a l'any vinent, permetrà seguir posicionant el festival "dins el panorama destacat del gènere". L'any passat, el festival va portar a la capital de l'Alt Empordà concerts com Guillermo Calliero South American Project, Swingin' at the Cinema, Susana Sheiman o KC Octet.