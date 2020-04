Frederic Carbó assumeix la presidència de Comerç Figueres Associació

L'empresari del sector de la restauració Frederic Carbó i el seu nou equip, han assumit la presidència i la resta de càrrecs de la nova junta directiva de Comerç Figueres Associació des d'aquest divendres, un cop celebrada l'Assemblea General de forma telemàtica. D'aquesta forma té lloc el relleu de Lluís de Anguera, que finalitza el seu període com a president de l'entitat, càrrec que ocupava des del 2016.

Frederic Carbó, vinculat a la gestió dels restaurants Txot's i Lizarran, ha mostrat aquest matí la seva "il·lusió i ganes de fer moltes coses per la nostra ciutat. De feina no ens en faltarà i més ara que hem de superar aquest greu problema que patim", en referència als efectes de la pandèmia per la covid-19.

L'entitat assenyala en un comunicat que "malgrat que estem en una etapa en la qual el comerç ha patit les greus conseqüències de la crisi pel confinament de la covid-19 i ha debilitat el seu poder econòmic, s'inicia una de nova amb la qual es preveuen forts canvis. Tenim un augment de persones disposades a participar de forma activa en la representació del comerç figuerenc, el que ens dóna a entendre que hi ha una demanda de canvi en les polítiques i accions que es volen fomentar des de l'entitat".



La nova junta

President: Frederic Carbó (Txot's i Lizarran)

Vicepresident: Toni Moreno (Big Bang)

Secretària: Marta Genís (Farmàcia Genís)

Tresorer: David Garcia (Finques Lasauca)

El full de ruta de Comerç Figueres Associació

La nova Junta planteja un full de ruta sota els següents punts estratègics:



Augment d'associats mitjançant noves tarifes, promocions i avantatges.

Millora de l'eficiència comercial dels carrers de vianants: carrers tunejats i amb activitats al llarg del cap de setmana.

Foment dels aparcaments disuasoris.

Fomentar l'obertura dels comerços en horari turistic.

L'entitat assenyala que "un cop superada la crisi de la covid-19, la recuperació serà una qüestió prioritària, de la manera més ràpida i eficaç possible, mantenint el dinamisme del comerç de Figueres que és i seguirà sent una prioritat".