Lex Ànima demana que investiguin una matança de gats a Albanyà

Lex Ànima, Associació per a l'Ètica i el Progrés en el Tracte als Animals vinculada al Col·legi de l'Advocacia de Girona, ha demanat formalment al cos d'Agents Rurals, al Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil i a l'Ajuntament d'Albanyà que investiguin un presumpte cas de maltractament animal que s'ha detectat en aquest municipi de l'Alt Empordà.

En els darrers dies han aparegut almenys sis gats morts, tots ells pertanyents a una mateixa colònia felina, controlada pel propi Ajuntament d'Albanyà, dos dels quals es van trobar agonitzant amb símptomes d'enverinament. Davant d'aquest fet, en un xat de WhatsApp, l'Ajuntament va informar dimecres d'aquesta setmana als veïns del poble de l'aparició d'aquests gats morts "amb símptomes d'enverinament", demanant a tothom "que sigui curós i responsable d'un mateix" i recordant que "mai aquesta ha de ser la via per solucionar qualsevol conflicte", alhora que alertant de que "enverinar animals entra dins el Codi Penal"

Aquest fet ha succeït en ple estat d'alarma per la Covid-19, de manera que l'autor s'hauria saltat el confinament per sortir al carrer i anar a posar verí als gats. Lex Ànima recorda que aquests fets incompleixen el Decret Llei de Protecció dels Animals de Catalunya i el Codi Penal, que en el seu article 337 estableix que aquest tipus d'accions poden ser castigades amb penes de fins a un any de presó. Tot això, a banda de la multa per saltar-se el confinament.

Per aquest motiu Lex Ànima ha presentat una instància a l'Ajuntament d'Albanyà, i requeriments al cos d'Agents Rurals i a Seprona perquè obrin una investigació per descobrir el responsable d'aquests fets, i estudiarà personar-se com a acusació particular en cas que el tema arribi als jutjats.