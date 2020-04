L'Arxiu Municipal de Roses demana la col·laboració de la ciutadania per documentar la Covid19 al municipi

L'AMR demana la col·laboració de la ciutadania per documentar la Covid-19 a Roses

L'Arxiu Municipal de Roses (AMR) s'afegeix a la campanya #arxivemlacovid19 impulsada per l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya, que té per objectiu documentar la pandèmia de la COVID19 i l'impacte social produït pel confinament pel coronavirus.

El testimoni dels ciutadans i ciutadanes, a través de fotografies, vídeos i altres formats, és molt important per ajudar a documentar i explicar en el futur els moments excepcionals que estem vivint i crear la memòria social sobre la pandèmia de la Covid19. Per això, l'AMR fa una crida a documentar la pandèmia a Roses i recollir testimonis de carrers buits, balcons plens, sanitaris, serveis essencials netejant i desinfectant, escoles buides, sardanes als balcons, concerts improvisats,€ i les mil i una activitats que rosincs i rosinques fem per superar la Covid19.

Les persones interessades a participar, poden enviar fotografies, vídeos, cartells, àudios,... per correu electrònic a amr@roses.cat (si són arxius que pesen molt per wetransfer).