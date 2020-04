El Santiago Ratés de Vilajuïga, triat per fer un projecte pilot d'aprenentatge online

L'Escola Santiago Ratés de Vilajuïga ha iniciat aquesta setmana el tercer trimestre amb una novetat substancial: s'ha convertit en una escola online. Aquesta novetat ha estat possible gràcies al Departament d'Educació, que l'ha seleccionada per formar part del Projecte Eix. Aquest, ha permès dotar a l'escola d'un entorn virtual d'aprenentatge i que els alumnes, puguin seguir els coneixements que els fan arribar els docents a través d'internet.

Aquesta novetat arriba en un moment excepcional, marcat per la impossibilitat de fer classes presencials a causa del confinament decretat pel coronavirus. Malgrat això, i gràcies a aquest entorn virtual, el centre educatiu ha pogut programar i adaptar les activitats docents perquè els nens i nenes puguin seguir aprenent.

D'aquesta manera, durant les últimes setmanes, l'escola ha estat treballant de valent per poder posar en marxa un tercer trimestre virtual. Així doncs, el centre ha estat ajudant a les famílies a través de videotutorials per saber com funciona la nova eina digital i adaptant diversos exercicis i activitats perquè es puguin realitzar a través d'internet.

Els nens i nenes de l'escola Santiago Ratés entren a partir d'aquesta setmana a l'entorn virtual amb el seu nom d'usuari i contrasenya i busquen la seva classe. Allà, cada professor encomana unes tasques als seus alumnes, que les han de fer en el termini establert. A més, els docents han planificat les tasques diàries que hauran de fer els alumnes, pel que dilluns es faran activitats relacionades amb les llengües, dimecres amb les matemàtiques i el medi natural i divendres amb l'educació artística i física.

Per tal de poder arribar a tots els alumnes de l'escola, el centre educatiu va fer un treball intens per detectar tots els nens i nenes que podien tenir problemes per accedir als mitjans telemàtics o per connectar-se a internet. Davant d'això, ha sorgit un grup de pares i mares amb coneixements tècnics que han ajudat a resoldre aquestes problemàtiques.

Des de l'escola han volgut traslladar a les famílies que "no és un moment per pensar en avaluacions ni exàmens" per tal que entenguin que l'objectiu d'aquesta escola virtual és donar suport als pares en aquests moments difícils i acompanyar als alumnes. "Cada família és un món i cadascú té una casuística particular" admeten, pel que saben que l'escola s'haurà d'anar adaptant a les necessitats que requereixi el moment present.