L'addicció al tabac, confinats sense diners i els estancs oberts

Segons els professionals que treballen al dispositiu d'emergència, les persones amb problemes d'addicció són una minoria, però s'està treballant amb la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, des d'on asseguren que tan sols han atès un cas del pavelló.

El confinament i el complicat accés als estupefaents pot suposar un problema per a les persones addictes però, què passa amb les substàncies legals? Al pavelló està prohibit el consum d'alcohol i pel tabac tenen un estanc que els subministra sota demanda i cadascú s'ho paga, ni l'Ajuntament ni les entitats que hi col·laboren ho assumeixen. Una mesura que per a la psicòloga i coordinadora del Centre d'Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS) de l'Alt Empordà, de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, Esther Estaun, «és un problema». Personalment creu que «és una qüestió d'equilibri» i que «no facilitar una cosa bàsica per alguns pot generar problemes difícils de gestionar».

Estaun vol deixar clar que no és el mateix amb altres substàncies com l'alcohol, «és diferent perquè el consum d'alcohol altera el comportament» –i concreta– «el tabac no altera la conducta ni afecta la convivència però deixar de fumar sí que pot augmentar l'ansietat i, si estem intentant que aquestes persones, estiguin el mínim ansioses possible, deixar-ho no és massa recomanable».