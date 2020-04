El Govern prepara un pla de contingència per captar turistes de proximitat

La Generalitat està preparant un pla de contingència per dirigir-se de forma directa als mercats emissors de proximitat, com el català, la resta del mercat espanyol, el francès i, en menor mesura, a Països Baixos, Alemanya i el nord d'Itàlia.

Ho ha dit aquest dijous la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, en comissió parlamentària, on ha comparegut de forma telemàtica per informar sobre les mesures adoptades des del seu departament per respondre la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus.

Ha explicat que això suposa un canvi de rumb en l'estratègia mantinguda fins ara, que es basava a diversificar, descentralitzar i desestacionalizar i a fidelizar el turisme internacional de major valor afegit --asiàtics i americans--, que aquest any no disposen de l'operativa aèria necessària.

Chacón ha lamentat la desaparició de les temporades turístiques de primavera i Setmana Santa d'aquest any i ha assenyalat que la d'estiu quedarà "molt afectada", ha alertat d'un impacte "duríssim" en el sector i ha cridat a l'alerta per la situació, ja que el turisme suposa el 12% del PIB català i el 14% de l'ocupació.



Ajudes per a 3,5 milions

Ha explicat que s'ha augmentat fins als 3,5 milions d'euros les ajudes destinades a professionals i microempreses del sector i que han creat un servei d'intel·ligència artificial per millorar la interpretació d'escenaris futurs.

"En aquest mar d'incerteses el que podem fer és monitorizar la situació, estar al costat del sector i elaborar estratègies que ens permetin reaccionar molt ràpid, perquè serà necessari fer-ho, i es poden imaginar que ens orientarem al foment del turisme domèstic", ha assenyalat.

No obstant això, ha advertit que Catalunya compta amb 7,5 milions d'habitants i que la xifra de turistes que visitaven el territori era de 19 milions: "Es poden imaginar que no podrem triplicar els ingressos".