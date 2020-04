Bàscara tanca l'aparcament del pavelló per l'incivisme d'alguns camioners

Durant el període de l'estat d'alarma, els camions de gran tonatge poden tornar a circular per la Nacional II, una decisió que des del consistori "no entenem" confessa l'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina.

Aixecar la prohibició del pas de camions per l'N-II ha provocat que alguns vehicles de gran tonatge estacionin a l'aparcament del pavelló i camp de futbol del municipi. El problema, però no rau en la presència dels camions sinó en l'augment de l'incivisme per part d'aquests professionals de la conducció. L'espai no està dotat de serveis públics ni dutxes. "No només es paren unes hores per fer el descans obligatori, sinó que aprofiten per fer les seves necessitats fisiològiques al camp del costat". Malgrat que l'aparcament compta amb contenidors, Saurina explica que troben escombraries a terra.

L'Ajuntament es va posar en contacte amb Mossos d'Esquadra, qui va contactar amb l'empresa propietària dels camions estacionats, però "com que no hi ha hagut predisposició a parlar, hem prohibit l'accés a tots els camions en aquest espai". L'alcalde manté que aquest no és "un lloc equipat per les necessitats que tenen. Ben a prop hi ha llocs equipats on poden anar".

Des del consistori esperen que quan acabi l'estat d'alarma, es torni a prohibir el pas de vehicles de gran tonatge per la carretera.