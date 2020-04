Moren 11 persones per coronavirus a Girona i s'estabilitzen els casos nous

La mort d'onze persones més per coronavirus a les comarques gironines durant les darreres 24 hores eleva el total de defuncions per la pandèmia a 312. Segons les dades de Salut, de dimarts a dimecres s'han diagnosticat 49 casos nous de covid-19, 33 menys dels que es van confirmar ahir. Aquesta dada avala l'estabilització dels casos nous detectats perquè, tot i el repunt de dia 10 d'abril quan se'n van diagnosticar 178, des del dia 6 s'han confirmat diàriament menys de 100 casos i durant diversos dies (com aquest dimecres mateix, l'11 d'abril o el 9) amb xifres inferiors als 50. Des de l'arribada de la pandèmia, a la demarcació s'han detectat 2.459 casos de covid-19.

La demarcació frega ja els 2.500 casos de contagis de covid-19. Del total d'afectats, aquest dimecres hi ha 575 persones hospitalitzades (set menys que ahir). D'aquestes, 72 persones estan en estat greu, cinc menys de les que hi havia dimarts quan n'eren 77.

Segons les dades facilitades per Salut aquest dimecres, es manté la tendència a la baixa de covid-19 entre el personal sanitari. En concret, actualment hi ha 476 professionals sanitaris contagiats, són 29 menys dels que hi havia ahir quan n'eren 505.

I, encara en la vessant positiva de les dades, continuen augmentant les altes hospitalàries a pacients amb coronavirus. En concret, entre dimarts i dimecres han donat 50 altes més, passant de 906 a 956.