La crisi sanitària desperta les xarxes de voluntariat als pobles de l'Alt Empordà

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha requerit als ajuntaments de la comarca una síntesi de totes les accions de voluntariat que s'han impulsat als respectius municipis i les principals necessitats en què es troben o es podria generar durant les setmanes vinents. Amb aquestes dades, l'àrea de Benestar Social pot resoldre de manera directa les mancances amb les quals es troben els seus usuaris i dimensionar millor les necessitats socials a cada municipi per tal de donar resposta a les necessitats de la població més vulnerable davant l'emergència creada per la Covid-19.

Aquest mapa de voluntariat comarcal posa en relleu la mobilització de tots i cadascun dels consistoris i els seus habitants. Així doncs, la gran majoria dels ajuntaments coordinen un servei de compra a domicili per a la gent gran a través de voluntaris o han facilitat que els comerços prestin aquest servei. Prèviament, aquests municipis van llistar tots els seus habitants vulnerables, sobretot gent gran que viu sola o que els seus familiars no estan al poble i per tant tenen dificultats per prestar-los atenció.

També són nombrosos els voluntaris que estan elaborant mascaretes de roba o fins i tot protectors facials amb impressores 3D que en, en el cas de les mascaretes, es fan arribar a tota aquella ciutadania vulnerable en primera instància.

La principal necessitat que han manifestat els municipis és la falta de mascaretes homologades, motiu per al qual el Consell Comarcal està buscant i coordinant la recepció de material d'equips de protecció individual que proporcionen altres ens.

La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez, segueix en contacte directe amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca amb l'objectiu de donar tot el suport possible.