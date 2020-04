El sector dels casaments està a l'espera de noves dates per celebrar els «Sí, vull»

La situació en el sector d'esdeveniments, i en concret dels casaments, no està gens clara. Marina Gironès i Sergi Santos tenien previst casar-se el pròxim dissabte 23 de maig, però, ara per ara, tenen tots els preparatius aturats, fins a nova data. «Ens trobem als llimbs», confessa Marina. La futura núvia afegeix que, «si el casament fos al mes d'abril, ja ens haurien canviat la data i ja ho estaríem encaminant tot cap al nou dia». Però la seva data és el penúltim cap de setmana de maig, i «ningú ens diu res, totes les novetats van al dia i no es pot preveure què passarà». Des del Castell de Peralada, han ofert a la parella dues dates al mes de juny, per si volen ajornar l'esdeveniment, però ara per ara esperen per saber si el complex obre agenda al juliol, ja que «normalment no fan casaments perquè fan el Festival, però mantenim l'esperança». De moment, malgrat que la núvia admet que «soc molt impacient i no saber res em mata», els tocarà esperar.

També els tocarà esperar a Neus Molina i Joan Bruguera. La parella va decidir celebrar el seu casament civil el dia 4 d'abril del 2020. Quinze dies abans, l'anunci de l'emergència sanitària a Espanya els trencava el somni. «Quan truquem a l'espai on celebràvem el casament, ens van dir el que no volíem sentir: haurem de buscar una nova data, el confinament va per llarg», lamenta Neus. Tot i els inconvenients, van trobar nova data: el 6 de març del 2021. Els tocava esperar un any més «sense gaire il·lusió, aixafats i amb tot fet».

Els amics, però, els van preparar una sorpresa. El dia 4, a la tarda, una trucada els sorprèn «la videotrucada era amb tot el jovent del casament. Ens van demanar que ens arregléssim i que agaféssim els anells, ells tots anaven de mil i un botons». Un piano, i la Montse, amiga de la parella, comença a parlar. Els havien organitzat un casament virtual. «Fem l'intercanvi d'anells i sentim: visca els nuvis! Que es facin un petó! Increïble el que pot passar en deu minuts!». I és que «un dia trist, es va convertir, en un dels nostres millors dies», confessa Molina, i afegeix que ara «esperem amb ganes la nova data del casament, perquè sabem que serà un dia inoblidable amb la nostra gent. Un segon casament, però aquest legal!». Això sí, tots els preparatius i recordatoris diran clarament que s'hauria d'haver celebrat el 4 d'abril de 2020.

Sense calendari

Ara com ara, la temporada d'aquestes celebracions pot anar des del mes de març fins a l'octubre, tot i que a l'agost hi sol haver un descens d'activitat per la calor. Els casaments se solen planificar, generalment, un any vista. Detalls, vestits, invitacions, espais de la celebració... molta feina que també poden fer els wedding planners. Fins ara, l'empresa d'esdeveniments i wedding planner maitemach ha confirmat l'ajornament de 24 casaments; un al març, sis a l'abril, vuit al maig, vuit al juny i un al juliol, encara que els actes programats pel juny i juliol mantenen la data. Davant les restriccions, el propietari, David Esmel, confessa que la majoria de nuvis tenen una reacció coherent amb la situació. En aquests moments, però, el sector es troba totalment paralitzat. L'empresa maitemach, a més, realitza altres esdeveniments corporatius, que es troben totalment prohibits. De cara a reprendre l'activitat, Esmel afirma que «cal esperar a tenir una data, i a partir d'aquesta, treballarem», però sembla que en principi podrien plantejar reprendre l'activitat a partir «del mes d'agost». Si això fos així, aquests cinc mesos les empreses del sector no tindrien ingressos, i la seva viabilitat després de la Covid-19 «dependrà de si podem rebre alguna ajuda, tot i que encara no sabem si ens en tocarà», lamenta Esmel. Des de maitemach, però, han aplicat un ERTO als treballadors per intentar mantenir l'empresa fins a poder tornar a la normalitat.

Restaurants buits

Estem en temporada alta de casaments i les pèrdues econòmiques són incalculables. Un casament pot suposar una despesa, de mitjana, de 25.000 euros. Depèn, però, dels convidats i de la tipologia de celebració: l'espai, la decoració, els detalls, el menú, etc. A la Farinera de Sant Lluís, a Pont de Molins, Josep Costa explica que cada setmana tenien esdeveniments programats, més enllà dels casaments. Fins ara s'han ajornat totes les celebracions i trobades previstes i s'estan programant per a la tardor, hivern d'aquest mateix any i de cara a l'estiu del 2021. Des de la Farinera, però, no volen fer previsions respecte a poder tornar a rebre grups, i estan a l'espera de les mesures que vagi prenent el govern. Això sí, «sempre que es puguin realitzar els esdeveniments programats, l'impacte econòmic no serà tan gran» explica Costa.

Jordi Jacas, del Molí de l'Escala, explica que totes les celebracions de març, abril i maig s'han «recol·locat. Fins i tot n'hi ha alguna a finals de maig que espera. Al juny, alguns nuvis han optat per canviar de data i uns altres l'han anul·lat». Jacas explica que hi ha tres decisions: canviar de data, canviar de format o anul·lar. «Aquesta setmana estem dins l'huracà de les males notícies, a mesura que vagi avançant, anirem veient diferent». Jacas afirma que només de decretar-se el confinament «al primer minut deixo de facturar 600.000 euros, però estarem parlant, tranquil·lament, de pèrdues d'un milió d'euros». No només són els casaments, Jacas afegeix a la pèrdua un dels principals clients, el Futbol Club Barcelona, que preveu que no es reactivi fins a la tardor. De moment, estudien la possibilitat d'acollir-se a alguna de les ajudes de l'Estat o la Generalitat.

El xef, per ara, no vol pronunciar-se sobre la data en què es podran reactivar les celebracions, perquè «depèn de moltes coses, per exemple, del format. Potser, 50 persones a l'aire lliure, no suposa cap risc i 200 persones dins d'una sala sí». Preveu, així, que de les seves línies de negoci, el primer que podrà obrir serà l'hotel, a mitjans de maig, i a primers de juny el restaurant. Pel que fa als casaments, poden portar altres factors de risc, com la presència del col·lectiu més vulnerable, les persones grans, o les mostres d'afecte a través del contacte físic, abraçades i petons, en aquest sentit diu que «tenia l'esperança per finals de juny, i la mantinc. Però veurem què passa».