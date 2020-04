Els pobles amb segones residències fan més controls per evitar desplaçaments

El risc que famílies es desplacin els caps de setmana a segones residències a l'Alt Empordà és sempre present amb l'actual estat d'alarma que viu el país. Però durant la Setmana Santa, els percentatges encara podien augmentar més. Malgrat aquesta incertesa, la població catalana es va conscienciar prou i durant els dies festius el confinament es va complir en gran manera, si bé municipis de la costa com Cadaqués, el Port de la Selva, Colera, Llançà o Portbou no han abaixat la guàrdia i han pres les mesures més estrictes per evitar els desplaçaments.

Els controls policials ininterromputs de 24 hores en accessos, tant per carreteres principals com per vies secundàries i camins rurals, han estat efectius. És el cas de Llançà, el Port de la Selva o Cadaqués, on els agents municipals controlaven, en punts estratègics, els trasllats en vehicle. Ha estat «un esforç titànic» per part dels agents, esmenta Francesc Guisset, alcalde de Llançà. Al seu poble, de fet, per combatre la picaresca, tenint en compte que hi ha gent que aprofita els camins rurals i la nocturnitat per arribar a la seva segona residència, la Policia Local ha fet ús de drons.

Al Port de la Selva, no només han intensificat els controls, sinó que a més la Guàrdia Municipal s'ha reforçat amb el voluntariat de Protecció Civil, per arribar a tots racons del terme municipal. Des d'aquests cossos, els efectius asseguren que s'han vist obligats a escorcollar els vehicles amb un únic ocupant perquè els consta que hi ha famílies que utilitzen els maleters per ocultar-se.

En el cas de Portbou, els controls els fa la Policia Nacional, «que controla els accessos i fa rondes pel poble quan cau el dia», explica l'alcalde del poble, Xavier Barranco. Que hi vol afegir que «encara arriben viatgers amb tren que van una mica perduts...». I en el cas de Colera, l'Ajuntament va utilitzar tanques per barrar el pas a les entrades secundàries, deixant només la principal via d'accés oberta, amb la presència dels Mossos d'Esquadra, que complementen la tasca dels agents locals de la zona.

«Molts francesos instal·lats a Llançà sempre anaven al súper a la seva marca habitual, a Figueres o Roses. Durant aquests dies ho han fet al poble, i és per això que potser els comerciants han vist cares noves. No ens hem d'alarmar i pensar que cada dia ve gent de fora», argumenta Guisset. Sigui com sigui, al seu poble s'han incoat més de 50 actes policials a persones que no justificaven prou bé les seves sortides, segons l'alcalde.

Controls també per als residents

«Nosaltres vam ser dels primers a fer controls i aquest fet ens ha ajudat a reduir el volum de desplaçaments, malgrat que, en el nostre cas, alguns dels residents van a comprar a Roses o Figueres, i això suposa un perill», diu Pia Serinyana, alcaldessa de Cadaqués, que lamenta que algunes persones «no acaben d'entendre bé el confinament». Pia Serinyana ha volgut fer un agraïment públic a tots aquells veïns de segona residència que aquesta Setmana Santa han obeït el confinament i no han viatjat a Cadaqués.

Les mesures preses pels municipis ha donat com a resultat una Setmana Santa «calmada», segons els alcaldes consultats. A més, aquests dies serveixen, com diuen alguns dels batlles, per valorar què tenim, i en el cas de Cadaqués per «fer poble i xarxa entre tots plegats, i recuperar una gran dita nostra: nos amb nos», diu Pia Serinyana.