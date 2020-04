Girona supera les 300 morts per coronavirus des de l'arribada de la pandèmia

Les comarques gironines superen ja les 300 morts per coronavirus des de l'arribada de la pandèmia. Segons les dades de Salut, durant les darreres 24 hores hi ha hagut sis defuncions més, que actualment situen el total en 301. A més, continua el repunt en la detecció de casos nous, amb una tendència a l'augment durant els darrers tres dies. De dilluns a dimarts, han diagnosticat 82 casos de covid-19, 20 més dels que es van diagnosticar dilluns. Des de dissabte, la xifra ha augmentat diàriament: el dia 11 es van confirmar 49 casos nous, el diumenge 53, ahir 62 i aquest dimarts 82. En total, a la demarcació s'ha diagnosticat coronavirus en 2.410 persones fins al moment.

Del total de casos detectats, 582 persones estan hospitalitzades. D'aquestes, 77 estan en estat greu, exactament la mateixa xifra que dilluns.

La cara positiva de les dades es que continua la tendència a la baixa de covid-19 entre el personal sanitari i que continuen augmentant les altes hospitalàries. Segons les dades de Salut, actualment hi ha 505 professionals sanitaris afectats per coronavirus, són tres menys que ahir i la xifra es redueix dia a dia des del 9 d'abril (quan hi havia 548 professionals infectats contagiats).

En relació a les altes, en 24 hores n'han donat nou mes. El total d'altes ha passat de 573 a 582.