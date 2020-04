Creu Roja i Protecció Civil reparteixen 20.000 mascaretes a Figueres

Voluntaris de Creu Roja i personal de Protecció Civil han començat a repartir aquest dimarts 150.000 mascaretes a tots els treballadors que s'han de reincorporat als seus llocs de treball. A les comarques gironines, s'han repartit a Girona, Figueres, Lloret de Mar (Selva), Olot i Blanes (Selva) -tots ells municipis amb més de 30.000 habitants-.

Els voluntaris donen els elements de protecció per evitar contagis una vegada les persones validen el seu bitllet de transport públic. En el cas de Figueres, els membres de la Creu Roja i de Protecció Civil s'han instal·lat a l'estació de tren i autobús de Figueres, i també a l'estació de l'AVE. La previsió és que, entre aquest dimarts i el dimecres, a Figueres se'n reparteixin 20.000. El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, explica que "des de la Guàrdia Urbana, en col·laboració amb la Creu Roja, Protecció Civil i Fisersa, els treballadors i treballadores que utilitzen el transport urbà podran tenir les mesures de protecció adequades".

En el cas de Blanes, la distribució s'ha fet a dos punts: a l'estació de busos i a la de trens. El repartiment s'ha allargat fins a mig matí i s'ha fet amb el suport dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Blanes.

Tots els voluntaris que han repartit mascaretes, abans se n'han posat una i també s'han protegit amb guants. D'aquesta manera, es pretén evitar contagis durant el repartiment. A més, han ofert les mascaretes als usuaris del transport públic donant-les per les gomes o bé oferint directament la capsa per no contaminar-les.

Alguns d'ells també han explicat a la gent com havien de col·locar-se-la, ja que cal agafar-la sempre per les gomes sense tocar la part que va a la boca, identificant la part interna –la que està en contacte amb la boca- de l'externa, que normalment sol ser de color blau o verda per diferenciar. També cal ajustar al nas la peça superior de la mascareta, i comprovar que també tapi fins al mentó.